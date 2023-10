Di Euronews

UE divisa sul Glifosato. Sul rinnovo dell'autorizzazione per 10 anni voto rinviato a novembre

PUBBLICITÀ

UE divisa sul glifosato. Rinviato a novembre il voto sulla proroga dell'autorizzazione per altri 10 anni, proposto dalla Commissione Europea. L'autorizzazione in vigore per il controverso erbicida, sospettato di esser cancerogeno, scade a dicembre.

A mancare è stata la maggioranza qualificata che sarebbe stata necessaria per approvare il testo, con il sì di 15 paesi membri, rappresentanti almeno il 65% della popolazione UE. La Commissione Europea potrà ora rimaneggiare la proposta, prima di rimetterlo all'esame di una commissione d'appello.