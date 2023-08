Slovenia, l'Unione europea promette sostegno dopo le alluvioni

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato le zone colpite dalle alluvioni in Slovenia

L'Unione europea si impegna sostenere finanziariamente - a breve, medio e lungo termine - la Slovenia, al fine di aiutarla a fronteggiare i danni provocati dalle alluvioni. La presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen ha sorvolato in elicottero le zone devastate dalle pioggetorrenziali e dagli smottamenti, in particolare nelle regioni centrali e settentrionali della nazione europea, e ha spiegato che le istituzioni comunitarie saranno al fianco del popolo sloveno.

Von der Leyen: "Rimarremo finché necessario"

“Sin dai primi giorni - ha spiegato - stati con voi inviando il materiale che serviva: ponti mobili, escavatori, elicotteri, squadre tecniche ed equipaggiamenti. Ovviamente resteremo finché sarà necessario". Gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la Slovenia hanno causato sei morti: si tratta del peggior disastro naturale da quando la nazione ha ottenuto la propria indipendenza. Il governo ha stimato che i danni possano essere superiori al mezzo miliardo di euro.

La presidente dell'organismo esecutivo dell'Unione europea ha aggiunto che "ci saranno aiuti europei da 400 milioni di euro: 100 quest'anno e 300 milioni l'anno prossimo. Può la Slovenia può utilizzare il Pnrr, per ottenere altri 2,7 miliardi di eur****o".

Il ruolo dei cambiamenti climatici negli eventi meteorologici estremi

"Il cambiamento climatico gioca un ruolo in questi disastri naturali, non c'è da discuterne. Non è l'unica ragione, ma gioca un ruolo. Noi dobbiamo adattarci a ricostruire e investire in maniera più intelligente, dobbiamo lavorare duro per combattere il riscaldamento globale", ha concluso von der Leyen.