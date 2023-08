Slovenia, almeno sei vittime per gli eventi meteorologici estremi

Il bilancio delle alluvioni in Slovenia è di almeno sei morti, tra i quali due cittadini olandesi, e di danni materiali particolarmente ingenti. Violentissime precipitazioni si sono abbattute sul territorio della nazione europea, in particolare nei pressi delle località di Kamnik e Kranj.

Le piogge torrenziali hanno provocato esondazioni, frane, cadute di alberi e di ponti. L'Unione europea ha mobilitato la protezione civile di altre nazioni per portare soccorso alla Slovenia. Anche la Nato ha annunciato aiuti.

"Quest'estate i disastri naturali stanno causando devastazioni in tutto il mondo, mettendo in pericolo vite umane e distruggendo case e mezzi di sussistenza. In tutto il Mediterraneo, gli incendi selvaggi stanno creando scompiglio. La Slovenia e la Georgia sono state pesantemente colpite da inondazioni e frane", ha sottolineato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell. Secondo il quale "il cambiamento climatico è una realtà innegabile e rappresenta una minaccia per la sicurezza a livello globale".