Più soldi per l'Ucraina e... per l'Unione europea

Mentre a Londra i Paesi occidentali promettono di finanziare la ricostruzione dell'Ucraina con 60 miliardi di euro, anche a Bruxelles la Commissione europea chiede agli Stati membri soldi per sostenere l'Ucraina: 17 miliardi a fondo perduto, più 33 in prestito, come parte di un aumento del budget comunitario che vale in tutto 98,8 miliardi.

Nel suo approfondimento settimanale, Stefan Grobe analizza la situazione sul campo in Ucraina intervistando Achim Steiner, amministratore del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, presente alla conferenza di Londra.

Ma c'è spazio anche per la piccola città di Étretat, in Normandia, che in estate è letteralmente assediata dai turisti e vede la propria popolazione aumentare di dieci volte.