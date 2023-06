Di Euronews

I 27 hanno trovato l'accordo sul nuovo patto migrazione, cghe riguarda le procedure di frontiera e la gestione dell'asilo. "Un grande giorno: lanciamo un messaggio importante, quando siamo uniti siamo in grado di prendere decisioni non facili ma necessarie". CosÌ la ministra svedese per l'Immigrazione Maria Malmer Stenergard, sottolineando che l'accordo è passato con "ampio supporto".