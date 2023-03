Approvata la direttiva dell'Ue sulla parità salariale

Il Parlamento europeo ha approvato con 427 voti favorevoli, 79 contrari e 76 astensioni una direttiva che mira a garantire la parità salariale nell'Unione europea, imponendo una maggiore trasparenza nelle informazioni riguardo le retribuzioni alle aziende europee.

Al momento, le donne nell'Ue guadagnano in media il 13% in meno degli uomini, a parità di mansioni.

Sono previste sanzioni, anche pecuniarie, per i datori di lavoro che non rispettano le regole e l'obbligo di intervento per le aziende in cui il divario retributivo di genere è superiore al 5%.

In questo video i dettagli della normativa e le reazioni delle eurodeputate che se ne sono occupate.