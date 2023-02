Ue: il commissario Várhelyi definisce “idioti” gli eurodeputati

I membri del Parlamento europeo hanno espresso indignazione e chiesto le dimissioni di Olivér Várhelyi, dopo che il commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato li ha definiti “idioti” durante la sessione plenaria di martedì, evidentemente ignaro dell’audio del microfono aperto.

Mercoledì mattina Várhelyi si è detto dispiaciuto per quello che ha descritto come un "malinteso", aggiungendo che i suoi commenti sono stati "estrapolati dal contesto".

L’incidente è avvenuto mentre il commissario ungherese stava affrontando una sessione di Q&A con i legislatori sul tema del rafforzamento della politica di allargamento nei Balcani occidentali, dove la maggior parte dei paesi è candidata ufficiale per l’adesione al blocco.

La sessione è durata circa un'ora e mezza, durante la quale gli eurodeputati hanno posto domande direttamente a Várhelyi su temi relativi alla questione.

Verso la fine, ha preso la parola l'eurodeputato croato Tomislav Sokol, che ha accusato la Serbia di agire da egemone nella regione e di "ingerenze" negli affari interni del Montenegro.

Várhelyi ha risposto che la Serbia è vincolata dalle "stesse condizioni" di qualsiasi altro candidato all'Ue e che i "problemi" del Montenegro sono "profondamente radicati".

"Spetta alla popolazione del Montenegro prendere l'iniziativa e manifestare la propria volontà per il futuro del paese", ha affermato il commissario.

Sokol ha proseguito condannando la Serbia per non aver aderito alle sanzioni europee contro la Russia in risposta alla guerra in Ucraina, una questione che ha attirato molta attenzione negli ultimi mesi tanto da essere oggetto di un rapporto della Commissione europea pubblicato a ottobre.

L'allineamento della Serbia alla politica estera del blocco è peggiorato dal 64% del 2021 al 45% dell’agosto 2022, sostiene il rapporto, evidenziando "una serie di azioni e dichiarazioni" fatte dalla Serbia contrarie alle posizioni dell'Ue.

"L’Ue è pronta a interrompere i negoziati di adesione fino a quando la Serbia non avrà soddisfatto tutte le condizioni?", ha chiesto Sokol.

Várhelyi ha detto che il mancato allineamento con la politica estera non rientra tra i criteri “in base ai quali si possono sospendere i negoziati di adesione”.

"Come sa, sospendere i negoziati di adesione è solo l'ultima risorsa", ha risposto a Sokol.

"Continuo ad aver fiducia che la Serbia capisca l'importanza del suo aiuto in questa lotta contro le conseguenze della guerra", ha precisato. "Speriamo che alla fine anche la Serbia si unisca".

Poi Várhelyi si è seduto e si è sentito mentre diceva “Hány hülye van még?” in ungherese, che si traduce con “Quanti idioti sono ancora rimasti?”

L'audio e la traduzione sono stati verificati dall'edizione in lingua ungherese di Euronews.

In una breve dichiarazione mercoledì mattina, Várhelyi ha scritto: "Mi dispiace sinceramente per il malinteso riguardo alla mia osservazione".

Ha detto che il suo commento era "legato a una conversazione privata in corso in ungherese tra me e il mio capo di gabinetto su una questione completamente diversa, che è stata estrapolata dal contesto".

"Rispetto pienamente tutte le istituzioni dell'Ue, compreso il Parlamento europeo ei suoi onorevoli deputati", ha proseguito.

Un portavoce della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato di aver chiesto al ufficio di "esaminare" l’accaduto.

Richiesta di dimissioni

L'osservazione estemporanea non è stata tradotta dagli uffici del Parlamento europeo ed è passata inizialmente inosservata fino a quando l'eurodeputato ungherese Sándor Rónai, che appartiene al gruppo socialista, ha pubblicato un video sul suo account Twitter.

Il video di Rónai ha totalizzato migliaia di visualizzazioni suscitando l’indignazione degli altri parlamentari.

"Insultare i membri del Parlamento europeo che fanno il loro lavoro ponendo domande critiche deve avere delle conseguenze", ha affermato l'eurodeputata tedesca Delara Burkhardt.

"Almeno, gli idioti sanno quando il loro microfono è aperto. Questo è ciò che li differenzia dai grandi idioti", ha ironizzato l'eurodeputata francese Valérie Hayer.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "deve destituirlo immediatamente... altrimenti rischia di perdere la fiducia dell'intero Parlamento europeo", ha scritto l'eurodeputato belga Guy Verhofstad, del gruppo liberale Renew Europe.

Il paragone con Orbán

Alcuni deputati hanno immediatamente collegato Várhelyi e il suo commento al primo ministro ungherese Viktor Orbán, che è stato ripetutamente criticato per aver minato l'unità politica dell'Ue perseguendo politiche più morbide nei confronti della Russia.

"È bello sentire cosa pensa l'uomo di Orban a Bruxelles della democrazia (Ue)", ha detto l'eurodeputato tedesco Damian Boeselager, riferendosi al primo ministro ungherese Viktor Orbán. "Oliver Varhely dovrebbe dimettersi. Non voglio vederlo più in casa nostra".

"Il disprezzo per il Parlamento che il commissario di Orbán ha dimostrato oggi è inaccettabile", ha affermato l'eurodeputato olandese Thijs Reuten.

L'eurodeputato socialista Gaby Bischoff si è limitato a dire: "È ora di agire".

La reazione di Várhelyi riflette il suo rapporto sempre più teso con l'emiciclo.

Il mese scorso, i deputati hanno accusato il commissario di "eludere deliberatamente e indebolire" la questione delle riforme democratiche e dello stato di diritto nel processo di adesione dei paesi candidati.

I legislatori hanno chiesto un'indagine "indipendente e imparziale" sulla condotta di Várhelyi ed espresso preoccupazione per il suo presunto atteggiamento amichevole nei confronti dei leader serbo-bosniaci del movimento separatista all'interno della Bosnia-Erzegovina.

A dicembre, Várhelyi è stato intervistato da Euronews e gli è stato chiesto del suo rapporto scontroso con gli eurodeputati.

"Accusarmi di sminuire lo stato di diritto... Come dovrei rispondere?", ha detto.

"Sembra più un gioco politico che una critica vera e fondata".