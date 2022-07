La Commissione UE deferisce l'Ungheria alla Corte di Giustizia per la legge anti-Lgbt

La Commissione europea ha deferito l'Ungheria alla Corte di giustizia europea per la cosiddetta legge sulla protezione dell'infanzia che riguarda le comunità LGBTI. La legge, infatti, proibisce di mostrare l'omosessualità nei contenuti rivolti ai minori. Questo è ciò che il governo ungherese intende per lotta contro la pedofilia.

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione lo scorso anno e ora ha dichiarato che le risposte del governo ungherese non sono soddisfacenti.

"La Commissione ritiene che questa legge violi le regole del mercato interno, i diritti fondamentali, in particolare quelli delle persone Lgbt, e, in merito ai diritti fondamentali, i valori dell'Unione europea, quindi il secondo articolo del Trattato", ha spiegato Christian Wigand, portavoce della Commissione europea.

L'Ungheria è entrata in contrasto con l'Unione europea per il regresso della sua democrazia e per le questioni relative allo Stato di diritto nell'ultimo decennio.

Le organizzazioni LGBTI europee hanno accolto con favore le ultime misure della Commissione e chiedono che l'Ungheria venga punita finanziariamente fino alla decisione della Corte UE.

"È naturalmente una vittoria simbolica molto importante per la nostra comunità. Siamo sicuri, come ci dicono i nostri avvocati, che vinceremo questa causa alla Corte di giustizia europea", ha sottolineato Rémy Bonny, direttore esecutivo di Forbidden Colours. "Nel frattempo, però, Orbán continua a usare la nostra comunità come capro espiatorio per tutto. La Commissione dovrebbe prendere misure intermedie e chiediamo anche alla Commissione di usare il meccanismo dello Stato di diritto per questi attacchi agli LBTI in Ungheria", ha aggiunto.

La Commissione ha anche deferito alla Corte di giustizia europea il caso della Klub Radio ungherese. La radio di opposizione ha perso la frequenza lo scorso anno e la Commissione europea ritiene che il processo delle autorità sia stato sproporzionato e non trasparente.