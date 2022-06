Il territorio più occidentale della Russia è sotto i riflettori questa settimana per le nuove sanzioni imposte dal Cremlino durante la guerra in Ucraina.

Kaliningrad è un'exclave: fa parte della Russia, ma è fisicamente separata dal resto del Paese e circondata da Lituania, Polonia e dal Mar Baltico.

"Vivere qui è meglio di quanto si possa pensare", ha dichiarato un funzionario del Consolato generale tedesco di Kaliningrad, uno dei pochi diplomatici occidentali ancora assegnati alla città.

Sino alla Seconda Guerra Mondiale, Kaliningrad faceva parte della Germania ed era conosciuta come Köningsburg, il che spiega molte delle vecchie architetture che non sarebbero fuori posto in altre città baltiche.

Oggi è il porto della flotta russa del Mar Baltico, con decine di migliaia di militari e la sede dei missili Iskander, in grado di trasportare un carico nucleare.

È questa dualità che rende Kaliningrad un luogo così affascinante: da un lato, è considerata un'area desiderabile per vivere da parte di molti russi, con un afflusso di nuovi residenti nell'ultimo decennio che apprezzano gli spazi verdi e lo spirito imprenditoriale della città.

Dall'altro lato, è una località militare strategicamente importante, a soli 300 km dall'isola svedese di Gotland, che rappresenta la chiave difensiva per il controllo del Mar Baltico: un luogo in cui tutti hanno un qualche legame con le Forze armate, attraverso un parente o un amico.

"I russi del Baltico sono una speranza per il futuro del loro Paese", ha dichiarato questa settimana il deputato polacco Radek Sikorski, chiedendo misure per consentire agli abitanti di Kaliningrad, che ha descritto come "i più scettici di Putin in Russia", di viaggiare.

Prima dell'invasione russa, i residenti di Kaliningrad potevano ottenere un permesso speciale per entrare in Polonia senza visto, e i viaggi per lo shopping nell'Unione erano una sorta di escursione popolare.

In generale, dice il portavoce del consolato tedesco, le persone che decidono di vivere a Kaliningrad tendono ad avvicinarsi maggiormente all'Occidente, a raggiungere l'Europa e ad andare in Polonia per fare acquisti.

Mosca dista 1.200 chilometri da Kaliningrad, Berlino solo la metà.

Cosa pensano i residenti locali delle sanzioni?

Quando questa settimana la Lituania ha annunciato il divieto di transito di alcune merci dalla Russia a Kaliningrad attraverso il suo territorio, ha scatenato una rapida e rabbiosa reazione da parte del Cremlino.

Mosca ha dichiarato che la mossa è "senza precedenti" e "illegale" e ha minacciato di rispondere al divieto di transito che include carbone, metalli, materiali da costruzione e tecnologia avanzata.

Il divieto riguarda circa il 50% di tutte le merci importate da Kaliningrad, ma non include cibo o medicinali.

I residenti locali, tuttavia, non sembrano ancora troppo preoccupati, nonostante la retorica del Cremlino.

"Forse ci saranno problemi con la consegna delle merci, ma per ora non lo sentiamo. Non siamo ancora stati colpiti", ha dichiarato Konstantin Savv, studente di Kaliningrad.

"Certo, le sanzioni - come quelle precedenti - lasceranno un segno nella nostra regione: le merci scarse probabilmente non scompariranno, ma sarà per un breve periodo e credo che il governo troverà una soluzione a questa situazione molto rapidamente e tutto si risolverà nel prossimo futuro.

Non ci facciamo prendere dal panico", dice Olga Klimova, che lavora per il Comune.

Il marinaio Semen Shchegolyatov ha detto invece di non essere preoccupato "perché tutti erano già preparati. non capisco perché il governo ne parli solo ora e perché sia così scioccato".

La rinascita decennale di Kaliningrad

Dal crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, gli abitanti di Kaliningrad di tutte le generazioni hanno portato alla luce le tracce sepolte della storia.

Oggi c'è una sorta di rinascita della Prussia orientale, un nuovo interesse per la storia della regione in cui si vive.

"Certo, c'è ancora la strada con buche profonde in città, gli edifici fatiscenti: Kaliningrad è sempre stata trattata in modo un po' materno da Mosca", ha dichiarato a Euronews il portavoce del consolato tedesco.

"Ma si è investito molto nelle infrastrutture, non solo per la Coppa del Mondo (2018): durante la pandemia, il turismo è aumentato, i russi provenienti da altre parti del Paese sono andati sempre più spesso in vacanza sulle spiagge baltiche di Kaliningrad, ci sono stati investimenti in infrastrutture turistiche".

"Soprattutto nei villaggi verso le località del Mar Baltico, la russificazione non è stata così dilagante: qui ci sono ancora molte vecchie chiese fatiscenti", ha aggiunto il portavoce.

"Kaliningrad, con il suo patrimonio culturale della Prussia orientale, è qualcosa di speciale per i turisti russi.

I russi stanno consapevolmente sfruttando questo patrimonio non solo preservando i vecchi edifici, ma anche orientando le norme edilizie verso il vecchio stile, in modo che anche i nuovi edifici possano cogliere il fascino della Prussia orientale".

Ma questo costa molto e le imprese sono alla ricerca di investitori, dice il console tedesco.

Ci sono iniziative progressiste e attivisti che lavorano per preservare il patrimonio culturale, ha aggiunto il portavoce del consolato.

Ma esiste anche un altro gruppo di persone, ha detto a Euronews, che guardano maggiormente a Mosca e alimentano il timore di un'imminente germanizzazione.