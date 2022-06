Ucraina e Moldova verso lo status di Paesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea

La decisione sembra ormai certa. Ucraina e Moldova riceveranno oggi lo status di Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, concesso dai governi dei 27 Stati membri durante il Cosniglio europeo di oggi a Bruxelles.

Ucraina nella famiglia europea

Al loro arrivo I capi di Stato e di governo al loro arrivo, hanno mandato chiari messaggi, soprattutto a Kiev.

"È importante dare questo segnale politico, simbolicamente molto forte. Penso che il popolo ucraino stia combattendo per i nostri valori e anche il lato simbolico è importante. D'altra parte, dobbiamo capire che il processo durerà molto tempo e ci vorranno molte riforme", ha detto il Primo ministro del Belgio Alexander De Croo.

Anche il presidente spagnolo Pedro Sánchez favorevole alla concessione dello status di candidato

Sulla stessa linea il Presidente della Repubblica lituano Gitanas Nausėda."Ci sono alcuni prerequisiti per realizzare questo sogno di aderire all'Unione Europea. Queste condizioni sono legate alla riforma del sistema giudiziario, alla lotta alla corruzione e al dominio degli oligarchi nel Paese, cosi come a molte altre questioni importanti".

Non ha parlato all'arrivo il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, mentre il primo ministro olandese Mark Rutte ha considerato bilanciata l’analisi della Commissione, che auspica la concessione dello status, ma invita i governi ucraino e moldavo a una serie di riforme.

Una decisione unanime

La concessione dello status di candidato è infatti un primo passo importante, ma come chiariscono i leader dell'Unione è solo il primo, di un percorso che può richiedere molti anni e che, soprattutto, non include nessuna garanzia di successo.

Per arrivare all'unanimità, necessaria per la concessione dello status, si è dovuto tra l'altro superare lo scetticismo di alcuni Stati, come Svezia, Paesi Bassi, Portogallo. Fonti diplomatiche assicurano a Euronews che a questo punto nessuno ha intenzione di bloccare il processo.

Anche il Parlamento europeo questa mattina, si è espresso a larghissima maggioranza a favore della concessione, con 529 voti favorevoli: in questo caso il parere dell'Eurocamera non è in nessun modo vincolante, ma resta un chiaro segnale politico.

Georgia e Balcani occidentali ancora in stand by

.Se Ucraina e Moldova possono celebrare questa giornata storica, un passo più indietro resta la Georgia, a cui non verrà concesso lo status di candidato, ma un incoraggiamento a procedere nel cammino indicato dalla Commissione e migliorare le proprie condizioni democratiche e giuridiche.

Molto insoddisfatti i ledaer dei Paesi dei Balcani occidentali, che questa mattina, prima del summit, hanno incontrato i loro omologhi europei. Aleksandar Vučić, Dimitar Kovačevski ed Edi Rama, in rappresentanza di Serbia, Macedonia del Nord e Albania sono apparsi molto contrariati un una conferenza stampa organizzata per l'occasione, a cui non ha preso parte nessuno dei leader dell'Unione.

I negoziati di adesione della Serbia sono in stallo da tempo, mentre Albania e Macedonia del Nord sono da tempo Paesi candidati, ma non riescono ad accedere alla fase successiva, cioè l’apertura dei negoziati di adesione, per l’opposizione della Bulgaria.

"Unione europea una realtà ridicola"

Il governo di Sofia ha un conto aperto con quello di Skopje per la tutela di una minoranza bulgara che a suo dire dovrebbe essere garantita costituzionalmente dai macedoni. Su questo fronte oggi non si è registrato nessun progresso e il primo ministro albanese Edi Rama ha criticato il meccanismo decisionale dell’Unione, affermando che il veto bulgaro trasforma l’Unione europea, parole sue, in una realtà ridicola.

Rama si è concesso poi anche una metafora letteraria, paragonando Albania e Macedonia del Nord ai personaggi di Aspettando Godot, un’opera teatrale i cui protagonisti attendono invano l’arrivo di una figura salvifica. In questo caso Godot è, ovviamente, l’adesione e l'Unione stessa rappresenta l'autore di una storia comica e tragica al tempo stesso.