Gli abitanti della regione di Donetsk in Ucraina hanno accolto con favore la notizia del via libera, per il loro paese, allo status di candidato all’Unione europea. Tuttavia, alcuni non sono convinti che l’obiettivo dell’adesione sarà effettivamente raggiunto.

“Sono contento della decisione - afferma un uomo - Con Poroshenko siamo andati avanti tanti anni e non ci siamo riusciti. Adesso ci siamo arrivati velocemente". "La decisione in sé è buona. Ma cosa faranno nel concreto le nostre alte istituzioni? Non siamo pronti, ecco. C'è molta strada da fare per questa decisione. È una decisione affrettata", è l'opinione di un altro residente.

Una donna si augura che tutte le aree del paese tornino sotto il controllo ucraino: "La decisione è presa. E va molto bene. Nulla dipende da noi, ma spero che presto tutto si sistemi. E che tutto vada bene. Che tutto torni Ucraina".

