Chiuso il vertice, si va verso embargo totale al petrolio russo

L'Unione Europea difende il suo embargo sul petrolio russo, nonostante ci siano ancora dei punti da mettere a fuoco. La richiesta di concessioni del primo ministro ungherese Viktor Orban ha avuto la meglio con il divieto che si applica solo alle importazioni di petrolio marittimo e non al petrolio ricevuto tramite oleodotto. I critici sottolineano anche i tempi per la graduale eliminazione del petrolio russo entro la fine di quest'anno.

Dicono che dia al Cremlino troppo tempo per continuare a fare la guerra in Ucraina. Tuttavia, il presidente francese è fermo nella sua difesa dell'accordo.

Emmanuel Macron, Presidente francese: "Due mesi fa, nessuno pensava che le sanzioni sul petrolio russo sarebbero state possibili. E molti leader erano davanti a voi dicendo: non toccheremo mai petrolio e gas, questo è certo. Ecco perché questo sesto pacchetto è storico. Abbiamo deciso in modo molto chiaro di sanzionare ora e uscire dal petrolio russo il prima possibile E le misure di esenzione che sono state decise sono per quegli stati che sono molto dipendenti, le cui raffinerie non possono essere convertite troppo rapidamente e che non hanno accesso al mare".

I leader dell'UE si sono incontrati per un vertice a Bruxelles dove hanno approvato un sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Sul tavolo c'era anche un'incombente crisi alimentare, esacerbata dalla guerra del Cremlino. E il presidente della Commissione europea si è preso un momento per smentire le accuse russe.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: "Il fatto che si stia sviluppando una grave crisi alimentare è solo colpa della guerra ingiustificata della Russia. Senza questa guerra non ce l'avremmo. E dovremmo sempre ripeterlo all'infinito, che la Russia non sta solo bloccando l'esportazione di Grano ucraino, sta bombardando deliberatamente i magazzini dove il grano viene immagazzinato".

Il gas russo è l'ultima fonte di energia chiave rimasta non toccata dalle sanzioni europee. Il prossimo dubbio per i leader europei sarà se sferrare o meno un colpo definitivo alla Russia e alla sua economia.