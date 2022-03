L'agricoltura è strategica in tempi di crisi. Le misure della UE

Realizzare più prodotti alimentari per rispondere ai disagi causati dalla guerra in Ucraina. Questo il senso delle proposte presentate mercoledì dalla Commissione europea. L'istituzione sottolinea che l'offerta non è minacciata nell'Unione, ma sono necessarie risposte a breve e medio termine per evitare qualsiasi carenza. La Commissione propone pertanto di ampliare la produzione.

Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l'agricoltura: "Apriamo la possibilità di utilizzare i terreni agricoli esclusi dalla produzione a causa dell'obbligo di inverdimento che abbiamo nella politica agricola comune. Si tratta dei 4 milioni di ettari, si tratta di 'aree di interesse ecologico, di aree a maggese o di terreni che vengono trascurati. Questi terreni possono essere utilizzati per la produzione agricola, per la produzione di alimenti e mangimi".

La Commissione propone inoltre una dotazione di 500 milioni di euro per aiutare i produttori. Suggerisce inoltre di concedere anticipi ai pagamenti diretti e offrire una maggiore flessibilità sulle importazioni di prodotti destinati all'alimentazione animale.

L'Unione Europea vuole aiutare anche l'Ucraina e accusa la Russia di voler provocare una carestia.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente della CE: "Vorrei sottolineare che la Russia sembra prendere di mira e distruggere deliberatamente le scorte alimentari e le scorte di cibo dell'Ucraina".

La commissione propone inoltre l'istituzione di un programma di aiuti di emergenza di 330 milioni di euro per gli ucraini al fine di garantire l'accesso a beni e servizi di base.