Le case in legno e i mobili robusti potrebbero presto ricevere una certificazione Ue potenzialmente lucrativa per il loro presunto ruolo nella riduzione della CO2 atmosferica, ma i gruppi ecologisti temono che le nuove regole facciano poco per proteggere le foreste e facilitino il greenwashing

PUBBLICITÀ

Martedì 20 febbraio gli eurodeputati e i negoziatori governativi hanno concordato un testo provvisorio per il nuovo regolamento sulla certificazione delle attività di rimozione del carbonio (CRCF). Un'intesa raggiunta dopo lunghi colloqui a Bruxelles. "Il nuovo quadro favorirà gli investimenti privati e svilupperà i mercati volontari del carbonio, rispettando l'integrità climatica e prevenendo il greenwashing", ha dichiarato Lidia Pereira (Portogallo/PPE), a capo del team del Parlamento europeo.

Secondo l'accordo, per qualificarsi come rimozione permanente del carbonio, la CO2 sequestrata deve essere smaltita in un modo che si presume la tenga fuori dall'atmosfera per almeno diversi secoli. Nel caso degli attuali progetti pilota industriali di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), ciò comporta il pompaggio sotto il fondale marino in giacimenti offshore di petrolio e gas esauriti.

Ma le nuove regole hanno anche un impatto sull'uso dei pozzi di carbonio forestali naturali in Europa. Un volume certificato di rimozione del carbonio verrebbe attribuito al legno abbattuto per essere utilizzato in edilizia o per la fabbricazione di mobili, a condizione che in entrambi i casi la durata sia di almeno 35 anni. Altri mezzi consentiti per lo stoccaggio temporaneo di CO2 a lungo termine includono i cosiddetti metodi di coltivazione del carbonio, come il ripristino delle foreste e del suolo, la gestione delle zone umide o lo sviluppo di praterie di fanerogame.

Gli approcci all'agricoltura del carbonio legati al suolo coperti dalle nuove norme includono pratiche che riducono le emissioni di protossido di azoto legate all'uso di fertilizzanti, nonché riduzioni di carbonio legate alla gestione delle zone umide, alla riduzione delle lavorazioni del terreno e alla semina di colture di copertura tra i raccolti.

Gli agricoltori si trovano di fronte a un nuovo flusso di entrate potenzialmente redditizio, dato che attualmente l'industria deve pagare attraverso il sistema di scambio di emissioni dell'Ue per ogni tonnellata rilasciata, e la domanda di compensazioni certificate sarà probabilmente elevata. In una misura volta a evitare acquisizioni speculative potenzialmente dannose e la riconversione dei terreni agricoli, tutte queste pratiche di carbon farming devono essere portate avanti per almeno cinque anni per ottenere la certificazione di rimozione del carbonio.

Le regole sono importanti in termini di obiettivi climatici dell'Ue, che prevedono una riduzione "netta" delle emissioni di gas serra del 55% entro la fine del decennio rispetto ai livelli del 1990 e il raggiungimento dello zero netto entro il 2050. I legislatori hanno riconosciuto che, a parte l'interruzione della produzione industriale, questo obiettivo può essere raggiunto solo catturando la CO2 dalle fabbriche o rimuovendo il carbonio dall'atmosfera.

L'accordo CRCF - che attende l'approvazione formale del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue - è stato accolto con cautela dal settore forestale, che ha esercitato un'intensa attività di lobbying a Bruxelles durante tutta la fase di elaborazione della politica del green deal da parte della Commissione von der Leyen, sia per ottenere un mezzo per valorizzare i pozzi di assorbimento del carbonio, sia per continuare a raccogliere il legno per utilizzarlo come legname o come combustibile.

La direttrice generale delle industrie forestali svedesi, Viveka Beckeman, ha dichiarato che il "lavoro sul clima" del suo settore potrebbe trarre beneficio dal nuovo quadro contabile "a condizione che non venga utilizzato per limitare la gestione attiva delle foreste", e l'associazione di categoria ha osservato che molto dipenderà da come la Commissione e uno speciale gruppo di esperti elaboreranno le norme di certificazione in arrivo.

"C'è il rischio che il quadro venga usato per limitare le industrie forestali", ha detto Beckeman, affermando che ciò avrebbe un impatto negativo sul clima e limiterebbe la potenziale creazione di posti di lavoro legati alla fornitura di materie prime. "Per ottenere un impatto elevato è necessario concentrarsi su regole semplici e prevedibili che rendano interessante investire nella cattura del carbonio, soprattutto in progetti di grandi dimensioni e a lungo termine come la tecnologia bio-CCS e gli edifici in legno".

Anche la Confederazione dei proprietari forestali europei (CEPF) ha accolto con favore l'accordo, come ha dichiarato a Euronews il consulente politico Dániel Komlós. "La silvicoltura può fare la sua parte nella mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso questo quadro, se la prevedibilità e la stabilità sono garantite nelle basi di questa nuova legislazione", ha detto.

Ma gli ambientalisti forestali sono rimasti sconcertati dall'esito dei negoziati. Martin Pigeon, attivista del gruppo verde Fern, ha criticato in particolare la possibilità per le aziende di compensare il proprio inquinamento da CO2 acquistando certificati di rimozione. "Questa è una linea rossa assoluta per il clima che mette a rischio l'obiettivo di ridurre le emissioni fossili il più velocemente possibile e non avrebbe mai dovuto essere inclusa", ha dichiarato Pigeon a Euronews. "I negoziatori devono tornare al tavolo".

Fern è anche preoccupato per il fatto che i legislatori abbiano progettato una legislazione che prevede un mercato dei biocarburanti in cui la combustione del legno è considerata neutra dal punto di vista delle emissioni di carbonio - in quanto la CO2 emessa è stata precedentemente prelevata dall'atmosfera - o negativa se il gas serra viene poi pompato in uno stoccaggio permanente.

"La bozza di regolamento cerca di creare un caso di mercato per la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS o Bio-CCS), con garanzie insufficienti per l'estrazione di ancora più legno dalle foreste in un contesto in cui le foreste globali ed europee sono già sovraccariche", ha detto Pigeon.

Carbon Market Watch, una ong con sede a Bruxelles, ha criticato duramente la nuova legge e le sue disposizioni sullo stoccaggio temporaneo del carbonio, che a suo dire promuoverebbero il greenwashing. "L'accordo sul CRCF è profondamente problematico", ha dichiarato Wijnand Stoefs, specialista del gruppo in materia di rimozione del carbonio. "È stato violato persino il principio fondamentale secondo cui gli assorbimenti devono integrare e non sostituire le riduzioni delle emissioni".

Tra quelli che ha definito una "litania di errori", Stoefs ha elencato il conteggio del carbonio "temporaneamente parcheggiato" come una rimozione e criteri di sostenibilità non sufficientemente solidi per i biocarburanti, ma ha riconosciuto che nel testo ci sono anche buone idee.

Ad esempio l'agricoltura del carbonio, ha osservato Carbon Market watch, dovrà essere fatta in modo da promuovere la biodiversità e ci sarà una revisione periodica dell'impatto della biomassa consumata. Inoltre, le unità CRCF avranno valori diversi a seconda del tipo di rimozione del carbonio che certificano. Non potranno essere utilizzate nel sistema globale di compensazione delle emissioni del trasporto aereo CORSIA e i Paesi terzi non potranno acquistarle per adempiere ai propri impegni nell'ambito dell'Accordo di Parigi.