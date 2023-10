Il dottor Gianluca Grimalda, ricercatore italiano sul clima, ritiene che il viaggio alternativo farà risparmiare circa 4,5 tonnellate di emissioni di CO2

Viaggiare da Kiel in Germania al Pacifico meridionale senza prendere l'aereo non è un'impresa facile, richiede barche, treni, autobus, taxi, auto condivise e una scorta della polizia attraverso il Pakistan. Ma il ricercatore climatico Gianluca Grimalda ritiene che questa modalità sia la scelta giusta, anche se alla fine gli è costata il posto di lavoro.

Il "viaggio lento" di Grimalda verso Buka, nella provincia di Bougainville, in Papua Nuova Guinea, ha richiesto circa 35 giorni. Dopo aver studiato per sei mesi l'impatto del cambiamento climatico sulle comunità di Bougainville, il viaggio di ritorno avrebbe dovuto essere una missione simile, della durata di due mesi.

Ma il ricercatore racconta di essersi trovato di fronte a un dilemma quando il suo datore di lavoro, l'Istituto di Kiel per l'economia mondiale, gli ha dato un ultimatum sul suo ritorno. Hanno detto: "O torni tra cinque giorni, il che significa che devi saltare su un aereo entro tre giorni, o sei licenziato", racconta a Euronews Green.

Il datore di lavoro del dottor Grimalda aveva sostenuto i viaggi precedenti

Grimalda dice di aver affrontato ritardi inaspettati di circa sette settimane durante la sua ricerca e riconosce che avrebbe potuto comunicare meglio ciò che stava accadendo. "Sospetto che il mio coinvolgimento nella disobbedienza civile in alcune proteste legate al clima l'anno scorso sia stato un fattore che ha influenzato la posizione del mio datore di lavoro", aggiunge il ricercatore, che è membro di Scientist Rebellion.

Day 1: After yet another day of delay,we set off on 16th Oct (we were meant to leave on the 8th,but I don't mind, I'm just so grateful to Mike,owner of Kute shipping,to let me on board his cargo ship).I'm jobless but convinced I did the right thing in standing by my principles.8/ pic.twitter.com/9qRC2JL9N1 — dr. gianluca grimalda (@GGrimalda) October 19, 2023

L'anno scorso ha partecipato a diverse proteste, tra cui un'azione in un museo Volkswagen in Germania e il blocco di un aeroporto privato in Italia mentre era in vacanza. Un portavoce del Kiel Institute for the World Economy, istituto di ricerca economica e think tank senza scopo di lucro, ha dichiarato a Euronews Green che l'organizzazione non commenta le questioni personali interne dei suoi dipendenti.

L'organismo ha dichiarato di aver sostenuto il dottor Grimalda in un precedente viaggio "slow" in Papua Nuova Guinea e che anche questo viaggio era stato pianificato con il suo sostegno: "Quando si viaggia per lavoro, l'Istituto sostiene i suoi dipendenti a farlo in modo rispettoso del clima", ha dichiarato un portavoce.

"Ci impegniamo a fare a meno dei viaggi aerei in Germania e in altri Paesi dell'UE, per quanto possibile. Se il viaggio in aereo è necessario, forniamo una compensazione per le emissioni di CO2".

Perché il dottor Gianluca Grimalda ha deciso di non volare?

Grimalda ha evitato di volare negli ultimi dieci anni. Ha calcolato che il suo viaggio di 27mila km per tornare a Kiel emetterà dieci volte meno CO2 equivalenti rispetto allo stesso spostamento effettuato in aereo, permettendo di evitare circa 4,5 tonnellate di emissioni. Il ricercatore ha anche promesso alle comunità con cui ha parlato durante il suo lavoro sul campo che avrebbe fatto tutto il possibile per limitare il suo impatto sul Pianeta.

"Con il cambiamento climatico, tutte le comunità costiere che abbiamo visitato hanno già avuto almeno un'esperienza di trasferimento nell'entroterra a causa dell'innalzamento del livello del mare", spiega. "Molte persone in montagna mancano di cibo quando il periodo di siccità si protrae più a lungo del solito".

What spurs me to #StayGrounded is also the promise I made to 1000s Bougainvilleans in my talks that I'll minimize my CO2 emissions on my journey to Europe.White men(as we're called here)are often referred to as giaman(=liars,fraudsters).I don't want to giaman. #RefuseToFly 137/ pic.twitter.com/MJhehAtb9C — dr. gianluca grimalda (@GGrimalda) October 1, 2023

Questi periodi di siccità si verificano ogni anno e in passato duravano tre settimane. Ora possono durare fino a sei settimane. "Non ho intenzione di rinunciare ai miei principi, anche a costo di perdere il lavoro. Voglio lanciare il messaggio che siamo, non voglio dire disperati, ma siamo davvero nei guai rispetto ai cambiamenti climatici", dice Grimalda.

Con gli ecosistemi che collassano davanti ai nostri occhi, aggiunge, non possiamo continuare a comportarci come se nulla fosse.

Come si organizza un viaggio lento di 27.000 km?

Grimalda non si aspetta che tutti viaggino come lui, anche se sospetta che alcuni ricercatori potrebbero inserirlo nei loro lunghi viaggi di lavoro sul campo. Riconosce che organizzare un itinerario così complicato non è facile.

"Richiede una certa preparazione, soprattutto per i visti", spiega. Altri viaggiatori lenti hanno condiviso le loro conoscenze in rete, aiutando così il processo, e l'introduzione della documentazione digitale ha reso tutto più semplice negli ultimi anni.

Il ricercatore Grimalda nel corso del suo viaggio Gianluca Grimalda

"La prima volta che ho viaggiato, ho preso il Transiberian Express da Mosca a Pechino e non c'era il biglietto elettronico", ricorda Grimalda. "Così ho dovuto camminare fino a un ufficio nella periferia di Mosca per ottenere quello cartaceo".

Grazie ai progressi tecnologici, Grimalda può continuare a lavorare mentre viaggia. Anche quando è sulle navi da carico, ha accesso a Internet. "Il fatto è che non c'è nulla che debba fare a Kiel che non possa fare mentre sono in viaggio", spiega Grimalda.

Anche le persone hanno condiviso le loro esperienze sul cambiamento climatico lungo il percorso, anche nelle situazioni più inaspettate. Mentre lo scortava, la polizia del Pakistan gli ha mostrato i video delle inondazioni mortali che hanno devastato il Paese lo scorso anno.

Il ricercatore in Pakistan, scortato dalla polizia Gianluca Grimalda

I legami che ha stretto con i leader delle comunità locali di Bougainville lo hanno aiutato a ottenere un passaggio su una nave cargo durante la prima tappa del suo viaggio di ritorno: "Volevo solo ispirare le persone a fare qualcosa fuori dai sentieri battuti o a pensare fuori dagli schemi", conclude Grimalda. "Per ispirare, in un certo senso, le persone a fare qualcosa con la propria paura che vada in direzione di uno stile di vita più sostenibile".