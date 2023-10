Pare che la famiglia avesse guardato dei tutorial per prepararsi a vivere nella natura selvaggia

All'inizio del mese, un escursionista solitario nei pressi del Gold Creek Campground ha fatto la triste scoperta dei corpi di Rebecca Vance, 42 anni, di suo figlio 14enne e di sua sorella, Christine Vance, 41 anni, tutti residenti a Colorado Springs.

I resti mummificati di una famiglia che aveva tentato di vivere in maniera isolata sono stati scoperti a luglio nella Gunnison National Forest del Colorado.

Secondo NBC News, la famiglia si sarebbe affidata solo ai video di YouTube per prepararsi ad una vita definita "fuori rete".

È una triste lezione sui pericoli di un'esistenza selvaggia e senza adeguata preparazione.

La pandemia ha ispirato la vita "fuori rete"

Secondo la sorellastra, Trevala Jara, Rebecca Vance si è preoccupata non poco dello stato del mondo durante la pandemia: ha deciso quindi di portare con sé il figlio e la famiglia e di vivere in un ambiente isolato nella natura.

La famiglia si è affidata esclusivamente a ricerche online e a video su YouTube per prepararsi alla nuova vita, nonostante i membri della famiglia cercassero di fermarli e facessero notare la loro mancanza di esperienza in tema di sopravvivenza.

Ritenendo che la sua presenza potesse aiutarli a sopravvivere, Christine, la sorella di Rebecca, decise di unirsi alla sorella e al nipote.

Jara si offrì di far testare al gruppo il livello di preparazione nella proprietà di montagna che lei e il marito possedevano, ma le sorelle insistettero che non ce n'era bisogno.

Un messaggio alla fine del 2020 costituisce l'ultima comunicazione con il gruppo prima che il suddetto escursionista si imbattesse in un corpo fuori da una tenda chiusa, con altri due all'interno.

Un riparo adeguato è essenziale

Secondo gli investigatori, la famiglia aveva apparentemente iniziato a costruire un riparo di tipo "lean-to", ma non l'aveva completato prima dell'inizio dell'inverno.

Sembra chiaro che la tenda fosse l'unica forma di riparo durante uno degli inverni più rigidi del Colorado.

Mentre internet spesso glorifica l'idea della sopravvivenza "off-grid", la realtà è molto diversa: gli esperti di questa metodologia esistenziale suggeriscono di assicurarsi un alloggio stabile, un generatore e un serbatoio di propano.

Anche le scorte sono essenziali per la sopravvivenza: ebbene, questa famiglia non aveva nessuno di questi elementi.

"Avevano con loro molti libri sulla sopravvivenza all'aperto e sul foraggiamento, sembrava si fossero riforniti in un negozio di alimentari", ha detto il medico legale della contea di Gunnison, Michael Barnes, secondo cui la sfortunata famiglia è morta per esposizione agli elementi meteorologici.

L'importanza di rifornimenti e abilità

Questo tragico incidente sottolinea i pericoli che si corrono quando si cerca di vivere "fuori rete" senza un'adeguata preparazione e abilità di sopravvivenza.

Qualunque sia il clima, assicurarsi un riparo adeguato prima di partire è fondamentale per sopravvivere.

Guardare un video online è diverso dal costruire da soli un riparo sicuro e caldo: i social e i tutorial fanno sembrare questo stile di vita facile e gestibile, ma è fondamentale ricordare che la persona che costruisce una bella baita accogliente ha una notevole esperienza.

"È già abbastanza difficile superare l'inverno ad alta quota in una capanna accogliente con una grande catasta di legna, elettricità, provviste e un camion - si legge in un commento online -quei poveretti non avevano idea di cosa stavano affrontando".

"È così triste - dice un altra persona - chi non è cresciuto nella natura non ha idea di quanto sia difficile sopravvivere, i pionieri vivevano di terra solo perché la selvaggina, il pesce e il cibo erano molto più abbondanti e facili da ottenere dalla natura, ma era comunque difficile".

Il cibo selvatico non è più così diffuso come un tempo ma, a meno che qualcuno non sappia già cacciare, non si può semplicemente prendere un fucile e andare a catturare un cervo.

È interessante notare che nel campeggio non sono state trovate armi da fuoco o di altro tipo, quindi evidentemente la famiglia non aveva intenzione di unirsi ai 35,8 milioni di pescatori o agli 11,5 milioni di cacciatori degli Stati Uniti per cacciare il proprio cibo.

Anche se avessero avuto intenzione di cacciare, ciò avrebbe richiesto conoscenza, pratica e l'attrezzatura giusta.

Secondo l'Association of Fish and Wildlife Agencies, i cacciatori spendono ogni anno oltre sette miliardi di dollari (6,7 miliardi di euro) in attrezzature per armi da fuoco, munizioni, attrezzature per il tiro con l'arco, esche, richiami e altre attrezzature essenziali, e altri 630 milioni di dollari (601 milioni di euro) in abbigliamento.

Nel 2016, il cacciatore medio ha speso 2.363 dollari (2.256 euro) in abbigliamento e attrezzature.

Quali sono le competenze necessarie?

Idealmente, le persone non dovrebbero farsi influenzare dai social media, ma fare ricerche indipendenti e prepararsi a questo nuovo e impegnativo stile di vita prima di intraprenderlo.

Imparare a vestirsi in modo appropriato ed evitare le zecche durante le escursioni in aree prolifere per prevenire le malattie, ad esempio, è un'abilità necessaria prima di partire per la natura selvaggia.

Questa orribile scoperta mette in evidenza quanto sia essenziale essere preparati prima di tentare di vivere "off-grid".

Conoscere il clima e l'ambiente in cui si va è fondamentale, così come assicurarsi di avere un riparo, del carburante, del cibo e dell'acqua.

Imparare a procurarsi il cibo è un'idea brillante, ma le persone devono prima imparare a farlo in un luogo caldo e sicuro, dovrebbero essere ben equipaggiate prima di iniziare l'avventura ed acquisire competenze supplementari nel caso in cui il cibo raccolto o cacciato scarseggi.

Ci sono altri modi per aumentare la preparazione e l'autosufficienza senza allontanarsi completamente dalla civiltà: ad esempio, imparare a raccogliere le more e a preparare una marmellata di more in autunno per l'inverno e la primavera, o unirsi al 13% delle famiglie americane che allevano polli per le uova o la carne.

Ed ancora, coltivare ortaggi biologici tipicamente costosi come pomodori o peperoni, imparare a preparare il fertilizzante organico per questi prodotti coltivati in casa, installare pannelli solari, migliorare la proprietà esistente e iniziare a essere più autonomi a casa, dove c'è una rete di sicurezza.

Quest'ultima avrebbe potuto salvare tre vite da una tragica fine.