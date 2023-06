Emergenza rifiuti nel fiume Drina

Di Hannah Brown

Il fiume Drina, in Bosnia-Erzegovina, un tempo era famoso per le sue acque color smeraldo. Ora, dopo due decenni di rifiuti mal gestiti, è pieno di immondizia.

Due volte all'anno vengono estratti dal fiume, in un sito vicino alla città di Visegrad, tra i 10.000 ei 15.000 metri cubi di bottiglie di plastica, barili arrugginiti, pneumatici usati, elettrodomestici e altri rifiuti. La gente del posto sta perdendo la speranza di poter rivedere il fiume pulito.

Perché il fiume Drina è pieno di spazzatura?

Il Drina scorre, lungo 346 chilometri, dalle montagne del Montenegro nord-occidentale attraverso la Serbia e la Bosnia. Decenni dopo le devastanti guerre degli anni '90, i paesi della regione non hanno grandi progressi nella costruzione di sistemi di smaltimento dei rifiuti efficaci e rispettosi dell'ambiente.

Nonostante l'adozione di alcune delle leggi e regolamenti dell'Unione europea, ci sono discariche di rifiuti non autorizzate vicino alle colline e alle valli in tutta la regione, mentre la spazzatura invade le strade e i sacchetti di plastica pendono dagli alberi.

I rifiuti, che scorrono a valle dalla Serbia e dal Montenegro e dalla Bosnia, si riversano presso una barriera installata da una centrale idroelettrica pochi chilometri a monte di Visegrad.

L'enorme ammasso di immondizia viene svuotata due volte l'anno e impiega circa sei mesi per essere smaltita completamente. I rifiuti recuperati da questo tratto della Drina finiscono nella discarica comunale.

Secondo gli ambientalisti locali, la discarica non è, tuttavia, in grado di gestire nemmeno i rifiuti urbani della città, per non parlare di quelli accumulati in Serbia e Montenegro. "Ora ci rendiamo conto che la nostra discarica, dove da anni scarichiamo questa spazzatura dal fiume, ha una capacità del 90%", afferma Dejan Furtula del gruppo ambientalista Eko Centar Visegrad. "Quindi la domanda è cosa accadrà se il prossimo anno dovremo di nuovo smaltire l'afflusso di rifiuti compresi tra dieci e 15mila metri cubi?"

Cosa si può fare per ripulire il fiume Drina?

Le comunità che abitano vicino al fiume pensano che le inondazioni siano una conseguenza inevitabile del degrado ambientale. "Dopo più di 20 anni di vita lungo il fiume, abbiamo dovuto accettare tutto questo come un dato di fatto", afferma Verica Djuric, una pescatrice locale. "Sicuramente moriremo prima che il fiume Drina sia ripulito dalla spazzatura."

“È triste vedere tutto questo. Il problema deve essere affrontato dal governo e dai ministri competenti dei tre paesi coinvolti che sono già impegnati in trattative, quindi tutto ciò che ci resta è sperare,” aggiunge la donna.

I ministri dell'Ambiente di Bosnia, Serbia e Montenegro si sono incontrati regolarmente negli ultimi tre anni, promettendo di lavorare insieme per risolvere il problema.

Ma attivisti e residenti insistono sul fatto che le autorità sono troppo lente nel prendere delle decisioni. “Sappiamo che i ministri di Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Serbia si incontrano in luoghi diversi una volta ogni sei mesi. Sono stati qui a Visegrad di recente, ma non condividono mai le conclusioni dei loro incontri con il pubblico", afferma Furtula.

Per affrontare il problema, Furtula ritiene che le discariche fluviali debbano essere bonificate regolarmente e che diversi impianti di riciclaggio dei rifiuti, posizionati strategicamente, dovrebbero essere aperti nei tre paesi.

Cosa sta facendo il governo per risolvere il problema?

Nelle risposte rilasciate ad AP, il Ministero della pianificazione territoriale, dell'edilizia e dell'ecologia ha affermato di aver riconosciuto e affrontato il problema nella sua strategia decennale di gestione dei rifiuti.

A causa della " temporaneo arresto degli sforzi per risolvere il problema", il ministero ha ripetutamente sollecitato le autorità competenti in Serbia e Montenegro a riprendere i lavori per "risolvere definitivamente" il problema dei rifiuti galleggianti nel bacino del fiume Drina.

Il ministero ha chiesto un altro incontro trilaterale, ma non si è tenuto a causa di altri obblighi dei ministri competenti di Serbia e Montenegro”.

"La fonte del problema dei rifiuti galleggianti nel fiume Drina, così come la sua soluzione, può essere trovata nei paesi vicini, Serbia e Montenegro, ma anche negli sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione dell'ambiente in generale", ha scritto il ministero.

Guardate il video per vedere il devastante inquinamento del fiume Drina