La nuova opera dello street artist Banksy è apparsa in una strada di Finsbury Park, nell’area nord di Londra: lo stencil di una ragazza che esplode una colata di verde dietro un vero albero spoglio

C'è lo stencil di una figura femminile con in mano un tubo a pressione, che vaporizza una colata di macchia verde: è lo sfondo al vero albero, potato e spoglio, che si staglia pochi metri avanti, un'illusione ottica che mescola realtà e arte.

È la nuova opera dello street artistBanksy, apparsa in una strada di Finsbury Park, nell’area nord di Londra.

Le possibili chiavi di lettura di Banksy

"Non ha ancora confermato ufficialmente, ma è lui - ha detto all'Ansa Stefano Antonelli, curatore di diverse mostre in Italia sull'"anonima celebrità" della street art mondiale - Banksy offre sempre diverse chiavi di lettura. Il verde utilizzato potrebbe riferirsi al colore legato alla festa di San Patrizio, celebrata ieri in Inghilterra. L'altro dettaglio riguarda la tonalità di verde, come quella dei cartelli della municipalità di Islington, dove si trova l'opera. Anche l'albero potrebbe avere una storia da raccontare che Banksy ha voluto portare all'attenzione del pubblico''.

E certo è un richiamo alla natura resiliente, che si fa strada tra le crepe di una contemporaneità con sempre meno valori green.

Il restauro del "Bambino migrante" a Venezia

L’ultima opera, della quale Banksy ha rivendicato la paternità, a fine 2023, era apparsa sempre a Londra, nel quartiere di Peckham: l'artista aveva applicato su un segnale stradale (immediatamente portato via) gli stencil di tre droni: chiaro manifesto dell'artista contro la guerra.

In Italia inizieranno ad aprile 2024 i lavori di restauro di Palazzo San Pantalon, a Venezia: l'edificio è finito sotto i riflettori poco prima dell'apertura della Biennale del 2019. Su una delle facciate, Banksy aveva realizzato "Il bambino migrante (The Migrant Child)".