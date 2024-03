Di Euronews

Si è spenta a 102 anni la stilista e arredatrice Iris Apfel. Indossando abiti sempre molto colorati e grossi occhiali da vista, ha fatto la storia della moda. Tra i suoi grandi successi anche gli arredi della Casa Bianca

PUBBLICITÀ

È morta Iris Apfel. L'imprenditrice, icona della moda e designer d'interni statunitense si è spenta all'età di 102 anni. Un portavoce della famiglia ha confermato la notizia al New York Times, aggiungendo che la donna è morta nella sua casa di Palm Beach, in Florida.

Iris Apfel aveva più di tre milioni di follower su Instagram e 250mila follower su Tiktok. Ha lavorato anche come modella. Nel 2005 la sua collezione di abiti stravaganti è stata esposta al Metropolitan Museum of Art di New York.

Apfel e i colori audaci

Apfel ha sfidato i canoni attuali della moda, contrapponendosi all'immagine alle giovani modelle. È stata protagonista di campagne con aziende di gioielli, di moda e persino di gelati. Uno dei suoi ultimi lavori è stata una collezione di abbigliamento nel 2022 con il gigante del fast fashion H&M.

Uno dei marchi di fabbrica di Iris erano senza dubbio gli occhiali. Quei grandi occhiali con la montatura di corno che indossava ogni giorno. Quando le persone le chiedevano perché fossero così grandi, Apfel rispondeva "perché sono felici di vederti".

Dedita al lavoro e restia al pensionamento

Apfel non è mai andata in pensione, tra le sue citazioni più riconoscibili nelle interviste c'è: "Penso che il pensionamento a qualsiasi età sia un destino peggiore della morte. Solo perché arriva un numero non significa che devi fermarti".

Ha anche scherzato sulla sua età, con più di 100 anni alle spalle, paragonandosi all'età del Paese in cui è nata: "L'America ha solo 145 anni più di me".

Ha arredato la Casa Bianca in diverse occasioni

Sebbene Apfel sia salita alla ribalta della moda all'età di 84 anni, la sua carriera è iniziata come designer di interni ed esperta di tessuti.

Dopo aver sposato il marito Carl Apfel nel 1947, i due hanno fondato la Old World Weavers, un'azienda tessile che ha lavorato con celebrità come Greta Garbo ed Estée Lauder, oltre ad aver decorato la Casa Bianca per diversi presidenti, tra cui Bill Clinton.