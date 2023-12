Criticato per la sua visione del corpo femminile, negli ultimi anni il concorso di bellezza francese si è impegnato per aumentare la diversità. Il look androgino di Eve Gilles, la nuova miss, ha fatto però molto scalpore in rete.

Miss Francia 2024 ha i capelli corti. Potrebbe sembrare un avvenimento banale, ma è la prima volta che accade nei 100 anni di storia del principale concorso di bellezza francese. Per la ventenne Eve Gilles, che ha vinto il concorso nel fine settimana sfoggiando un taglio "à la garçonne", si tratta di una "vittoria della diversità".

"Nessuno può dirvi chi dovreste essere", ha detto al pubblico.

Gilles ha promesso di "difendere i valori delle donne forti". Dopo la sua vittoria di sabato, ha aggiunto: "Siamo abituati a vedere belle Miss con i capelli lunghi, ma io ho scelto un look androgino con i capelli corti (...) ogni donna è diversa, siamo tutte uniche".

La ragazza, che studia matematica e statistica all'università, rappresenta la regione del Nord-Pas-de-Calais, nel nord del Paese, ed è la quarta concorrente della regione a portare a casa la corona negli ultimi 10 anni.

Le reazioni alla sua vittoria però sono state molto varie. Sui social media, alcuni hanno attaccato ferocemente la sua struttura esile, pubblicando video che la paragonavano ad altre concorrenti con capelli lunghi "più belli" e hanno insinuato che avesse vinto solo per placare la cultura "woke".

"Le persone che mi criticano per i miei capelli non mi preoccupano, perché posso cambiarli", ha detto Gilles al quotidiano francese Le Parisien in un'intervista dopo la sua vittoria. "Ho scelto questi capelli, ma non ho scelto il mio corpo o il mio metabolismo. Non capisco come si possa criticare una persona per qualcosa che non può cambiare".

Gilles ha dichiarato di voler usare la sua visibilità per incoraggiare i bambini, soprattutto le ragazze, a dedicarsi alla matematica e alle scienze. Spera che la sua passione per la materia possa contribuire a farla sembrare meno complessa.

"Per me c'è un problema nel modo in cui viene insegnata la matematica", ha detto all'emittente francese TF1. "Alle ragazze e ai ragazzi viene detto che la matematica è complicata, che è difficile, che bisogna tenere duro. No! Si dovrebbe dire loro: "Questa è una sfida, ti divertirai, c'è un problema e devi trovare la soluzione". Questo cambierebbe l'intera dinamica!".

Nuove regole per un concorso di bellezza "moderno"

Questa è stata la seconda edizione del concorso di Miss Francia da quando le regole sono state cambiate, per consentire una maggiore diversità delle concorrenti.

Il limite di età, precedentemente fissato a 24 anni, è stato eliminato. Le candidate possono ora essere sposate, avere figli e tatuaggi visibili. In precedenza, nel 2019, il concorso era stato aperto alle concorrenti trans.

Nella pratica, però, le concorrenti di Miss Francia 2024 erano ancora piuttosto omogenee: non c'erano madri sul palco, l'età media è rimasta più o meno la stessa e non si vedevano tatuaggi.

Tutte le concorrenti dovevano avere un'altezza minima di 1,70 metri per gareggiare (una questione di inquadratura, secondo gli organizzatori). E sebbene non esistano limiti di peso per la competizione, non c'era nemmeno una concorrente "curvy".

In fin dei conti, i capelli corti di Eve Gilles erano l'unico attributo fisico che poteva essere considerato anche solo leggermente "all'avanguardia" o fuori dagli schemi. Ma la giovane reginetta di bellezza ha detto che non vuole essere conosciuta esclusivamente "come la Miss con i capelli corti".

"Voglio essere una donna forte, voglio far capire alla gente che non importa da dove si parte, non importa quale strada si intraprende, si possono raggiungere i propri obiettivi", ha detto Gilles. "Voglio mostrare alle persone che le donne sono diverse, che siamo tutte belle, che siamo tutte diverse e uniche. Non sono unica per i miei capelli, sono unica perché sono Eve".