Sono state pubblicate le prime immagini ufficiali del prossimo film di Netflix sulla famigerata intervista di Newsnight al Principe Andrea.

Scoop, basato sul libro dell'ex giornalista di Newsnight Sam McAlister "Scoops: Dietro le quinte dell'intervista più scioccante della BBC", arriverà su Netflix in primavera. Ora Netflix ha rilasciato le prime foto di quello che si preannuncia come uno dei film più chiacchierati della piattaforma.

Il film parlerà della famigerata intervista del 2019 della BBC tra la giornalista Emily Maitlis e il principe Andrea, sui legami del reale caduto in disgrazia a causa dei suoi legami Jeffrey Epstein: un'intervista disastrosa che ha portato alla caduta del principe.

Gillian Anderson e Rufus Sewell interpreteranno rispettivamente Maitlis e il Principe Andrea.

Gillian Anderson interpreta Emily Maitlis in Scoop Netflix

Durante la famigerata intervista, il secondogenito della defunta Regina Elisabetta II parlò candidamente della sua amicizia con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein e dei suoi legami con Ghislaine Maxwell, che ora sta scontando una pena in carcere per aver aiutato Epstein ad abusare delle ragazze.

Il Principe Andrea ha negato di aver avuto rapporti sessuali con l'allora diciassettenne Virginia Giuffre, affermando che si trovava al Pizza Express di Woking il giorno in cui sarebbe avvenuto l'incontro e che la versione dei fatti della ragazza era errata, in quanto il principe sosteneva di non essere fisicamente in grado di sudare. La conversazione è stata fonte di grande imbarazzo per la monarchia britannica.

Il principe ha poi raggiunto un accordo extragiudiziale con Giuffre, ponendo formalmente fine a una causa civile intentata contro di lui negli Stati Uniti. La "somma non dichiarata" avrebbe raggiunto i 12 milioni di sterline.

Rufus Sewell and Gillian Anderson in Scoop Netflix

Scoop è stato presentato come una storia sul "potere, il privilegio, le diverse prospettive e il modo in cui giudichiamo ciò che è vero", e fornirà un racconto drammatico di come i giornalisti si sono assicurati l'intervista.

Scoop è scritto da Peter Moffat e diretto da Philip Martin, veterano di The Crown. Billie Piper interpreta il ruolo della produttrice televisiva Sam McAlister, Keeley Hawes quello dell'ex segretaria privata del Principe Andrea, Amanda Thirsk, e Romola Garai il ruolo di Esme Wren, a capo di Newsnight all'epoca dell'intervista.

Scoop sarà il primo di due film sull'intervista del 2019. Il secondo approderà su Amazon Prime Video, che sta producendo una serie in tre parti basata sulle memorie di Emily Maitlis. Michael Sheen interpreterà il principe Andrea e Ruth Wilson vestirà i panni della Maitlis.

Scoop uscirà su Netflix alla fine dell'anno.