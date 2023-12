Dopo un anno in cui ha battuto ogni record con il film Barbie, la regista, sceneggiatrice e attrice americana Greta Gerwig presiederà la giuria del 77° Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio 2024

Greta Gerwig, la scrittrice e regista americana di Barbie, sarà presidente della giuria del prossimo Festival di Cannes - nel 2018 Cate Blanchett è stata l'ultima donna a ricoprire il ruolo.

Dopo la notizia Gerwig ha dichiarato: "Amo i film - amo farli, amo andare a vederli, amo parlarne. Come cinefila, Cannes è sempre stato l'apice di quello che può essere il linguaggio universale dei film. Essere nel luogo della vulnerabilità, in una sala buia e piena di sconosciuti, a guardare un film nuovo di zecca è il mio posto preferito. Sono sbalordita, emozionata e onorata nel presiedere la giuria del Festival di Cannes. Non vedo l'ora di vedere quali viaggi sono in serbo per tutti noi!"

Un successo stellare

La nomination della Gerwig conferma un anno straordinario per la regista e per l'industria cinematografica. Barbie è in testa alle nomination ai Golden Globe del prossimo anno: il film, il più grande successo al botteghino del 2023 in tutto il mondo, ha fatto della bambola della Mattel un fenomeno culturale e la Gerwig la regista più quotata della storia.

L'attrice protagonista Margot Robbie alla prima di Barbie a Londra il 12 luglio 2023 Scott Garfitt/Invision

"Si tratta di una scelta ovvia, perchè Greta Gerwig incarna così audacemente il rinnovamento del cinema mondiale, di cui Cannes è ogni anno precursore e cassa di risonanza - hanno dichiarato Iris Knobloch e Thierry Frémaux, rispettivamente presidente e delegato generale del Festival -. Al di là della Settima Arte, è anche la rappresentante di un’epoca che sta abbattendo le barriere e mescolando i generi, elevando così i valori dell’intelligenza e dell’umanesimo".

La nomina della Gerwig aggiunge inoltre altri record alla lista di riconoscimenti personali: sarà la più giovane ad assumere l'incarico dopo quello di Sofia Loren a soli 31 anni nel 1966, la seconda regista donna dopo Jane Campion nel 2014, e la seconda donna americana dopo **Olivia de Haviland,**prima presidente di giuria donna nel 1965.

Il 77° Festival di Cannes è in programma da martedì 14 maggio a sabato 25 maggio 2024 - la selezione ufficiale sarà presentata a metà aprile.