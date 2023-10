In arrivo "Now And Then", l'ultima canzone dei Beatles

'Now And Then' è l'ultimo brano dei Beatles, con tutti e quattro i membri della band. Sarà pubblicato la prossima settimana

Un evento storico per la musica. A più di 50 anni dallo scioglimento dei Beatles e con due membri del quartetto ormai deceduti fa tempo, l'intelligenza artificiale ha permesso la pubblicazione, prevista la prossima settimana, di quella che è stata definita l'ultima "nuova" canzone dei Beatles.

Dopo una misteriosa promozione di cassette sui social media e iniziative che in alcuni casi sono apparse come prese in giro dell'annuncio, è finalmente arrivata la dichiarazione ufficiale. Il brano "Now And Then" sarà disponibile giovedì 2 novembre, come parte di un singolo abbinato a "Love Me Do", il primo dei Beatles, uscito nel 1962.

"Now And Then" proviene dallo stesso gruppo di demo inediti scritti da John Lennon, che sono stati utilizzati dai suoi ex compagni di band per costruire le canzoni "Free As A Bird" e "Real Love", pubblicate a metà degli anni Novanta. Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison hanno lavorato a "Now And Then" nelle stesse sessioni, ma i limiti tecnologici dell'epoca hanno ostacolato il lavoro.

Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, il regista Peter Jackson ha risolto questi problemi "separando" la voce originale di Lennon da un pianoforte usato alla fine degli anni Settanta. La voce molto più chiara ha permesso a McCartney e Starr di completare il brano l'anno scorso.

Il nuovo singolo contiene il suono della chitarra che Harrison aveva registrato quasi tre decenni fa, la batteria di Starr, il basso di McCartney, il pianoforte e un assolo di chitarra slide aggiunto come tributo ad Harrison, morto nel 2001. McCartney e Starr hanno cantato in sottofondo. Sir Paul ha anche aggiunto un arrangiamento di archi scritto con l'aiuto di Giles Martin, figlio del defunto produttore dei Beatles George Martin.

Inoltre, hanno inserito i cori delle registrazioni originali dei Beatles di "Here, There and Everywhere", "Eleanor Rigby" e "Because".

'Now And Then' sarà pubblicata il 2 novembre AP Photo

"Era la voce di John, cristallina", ha detto McCartney nell'annuncio. "È piuttosto emozionante. E ci abbiamo suonato tutti, è un'autentica registrazione dei Beatles". Nel 2023, lavorare ancora sulla musica dei Beatles e pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha ancora ascoltato, credo sia una cosa molto emozionante".

Mercoledì prossimo, il giorno prima dell'uscita della canzone, sarà reso pubblico un filmato di 12 minuti che racconta la storia della nuova registrazione. Il 10 novembre usciranno poi le versioni ampliate delle compilation rosse e blu dei Beatles "1962-1966" e "1967-1970". "Now And Then", nonostante sia arrivata molto dopo il 1970, sarà aggiunta a quest'ultima raccolta.