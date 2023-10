I vincitori del Siena Photo Awards di quest'anno offrono uno sguardo mozzafiato sull'intero spettro dell'esperienza umana, dalle avventure dei subacquei in acque profonde ai commoventi addii dovuti alla guerra

PUBBLICITÀ

I vincitori del Siena International Photo Awards di quest'anno sono stati annunciati e sono a dir poco spettacolari.

Il premio "Foto dell'anno" di quest'anno è stato assegnato a una fotografia eccezionalmente toccante di Salwan Georges, che ritrae un soldato ucraino che si congeda con affetto dalla sua famiglia.

Abbiamo scelto una selezione delle nostre foto preferite tra quelle vincitrici: le immagini vincenti, insieme a molte altre, saranno esposte nella città italiana sino al 19 novembre.

"Georgy" di Salwan Georges (Foto dell'anno)

Photograph of the year: Georgy Keburia bids goodbye to his wife, Maya, and children at a railway station in Odesa, Ukraine, on 5 March 2022. Credit: Salwan Georges/Siena Awards 2023

Georgy Keburia saluta la moglie Maya e i figli alla stazione ferroviaria di Odessa, in Ucraina, mentre salgono su un treno per Leopoli il 5 marzo 2022.

La situazione in Ucraina orientale è diventata estremamente critica con l'intensificarsi dei combattimenti.

Centinaia di donne e bambini, fuggiti da città come Mariupol, Kherson e Mykolaiv, cercavano disperatamente di prendere un treno e partire per un luogo sicuro prima che la violenza della guerra raggiungesse la città.

Nel frattempo, uomini come Georgy sono rimasti a combattere per difendere il proprio Paese.

"Seguendo la tradizione!" di Shyjith Onden Cheriyath (Viaggi e avventura - Vincitore)

Following their tradition! by Shyjith Onden Cheriyath Credit: Shyjith Onden Cheriyath / Siena Photo Awards

A Umm al Quwain, ogni inverno i cammellieri portano i loro cammelli in mare per un bagno.

Si ritiene che l'acqua salata abbia proprietà medicinali che aiutano a liberare i cammelli da zecche, pulci e altri parassiti.

Nonostante sia una tradizione araba secolare, questa pratica sta diventando meno frequente nella regione a causa dello sviluppo di nuovi hotel e resort lungo la costa.

"Gotipua in via di estinzione" di Lucas Dragone (Viaggi e Avventure - Menzione d'onore)

Gotipua fading away by Lucas Dragone Credit: Lucas Dragone / Siena Photo Awards

La Gotipua, una forma di danza tradizionale dell'Orissa, è stata eseguita per secoli da ragazzi travestiti da ragazze.

Tuttavia, quest'arte sta gradualmente scomparendo a causa della mancanza di interesse da parte del pubblico: quando l'artista non ha pubblico, la sua arte muore.

"Kherson boy" di Andras D. Hajdu (Documentario e fotogiornalismo - Vincitore)

Kherson boy by Andras D. Hajdu Credit: Andras D. Hajdu / Siena Photo Awards

L'11 novembre 2022 le Forze ucraine liberano Kherson dall'occupazione russa.

In una piazza affollata, la folla tace, mentre il Presidente Zelensky pronuncia un discorso.

Glib, un ragazzino di 13 anni, ascolta attentamente in prima fila: dopo mesi di paura e incertezza, per la prima volta dall'inizio della guerra, può finalmente uscire di casa.

"Lavoro minorile in Afghanistan" di Weiken Oliver (Documentario e fotogiornalismo - 2° posto)

Child Labour in Afghanistan by Weiken Oliver Credit: Weiken Oliver / Siena Photo Awards

Un ragazzo che lavora in una miniera di carbone informale a Chinarak si trova davanti all'ingresso.

Centinaia di minatori, tra cui bambini di 10 anni e uomini di oltre 60, lavorano ogni giorno per pochi spiccioli.

I crolli dei tunnel rappresentano una minaccia costante per la loro sicurezza.

PUBBLICITÀ

"Partecipante al poligono di tiro" di Matt Mcclain (Volti e personaggi affascinanti - Vincitore)

Shooting Range Participant by Matt Mcclain Credit: Matt Mcclain / Siena Photo Awards

Aliyana Stokes, 10 anni, e suo fratello Bryson Stokes, 5 anni, partecipano a un corso di sicurezza sulle armi per bambini, insieme ad altri partecipanti alla Choppa Community, un poligono di tiro nel Maryland rurale.

Si tratta di un luogo in cui i possessori di armi afroamericani e altri si riuniscono per imparare la sicurezza delle armi, l'autodifesa e per avere un posto dove esercitarsi al bersaglio.

"Fan" di K Asad (Volti e personaggi affascinanti - 2° posto)

Fans by K Asad Credit: K Asad / Siena Photo Awards

Nella zona universitaria di Dhaka, in Bangladesh, il 1° dicembre 2022, la gente si riunisce per guardare la partita della Coppa del Mondo tra Argentina e Polonia su un maxischermo in strada.

Quando l'Argentina segna un gol, i volti della folla si illuminano di eccitazione e stupore.

"Nuova generazione" di Fabio Savini (La bellezza della natura - Vincitore)

New generation by Fabio Savini Credit: Fabio Savini / Siena Photo Awards

Femmine di salamandre dagli occhiali, note anche come salamandre di Savi, depongono le uova su rami sommersi nelle fredde acque di un torrente appenninico nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi.

PUBBLICITÀ

"Il risveglio di un gigante" di Francisco Negroni (La bellezza della natura - 2° posto)

The awakening of a giant by Francisco Negroni Credit: Francisco Negroni / Siena Photo Awards

Il Villarrica è il vulcano più attivo e pericoloso del Cile.

Dopo sette anni di quiescenza, ha iniziato a mostrare segni di attività, spingendo le autorità a dichiarare l'allerta gialla.

La foto cattura una splendida nube lenticolare illuminata dalla lava incandescente del cratere, ormai prossimo alla superficie.

"Lions in Lines" di Torie Hilley (Animali nel loro ambiente - Vincitore)

Lions in Lines by Torie Hilley Credit: Torie Hilley / Siena Photo Awards

Nella savana africana, quando la stagione secca si avvicina e l'erba diventa gialla, i leoni diventano ancora più elusivi, confondendosi perfettamente con l'ambiente circostante.

Mentre Torie seguiva le loro impronte sul terreno, si è trovata improvvisamente di fronte a un colpo di fortuna: un branco di leoni è apparso di fronte a lei, camminando in fila e seguendo le tracce dei pneumatici.

PUBBLICITÀ

"Blooming Dreams" di Martin Gregus (Animali nel loro ambiente - 2° posto)

Blooming Dreams by Martin Gregus Credit: Martin Gregus / Siena Photo Awards

Un grande orso polare maschio si ricarica di energia riposando in un letto appositamente creato tra le alghe.

L'uso del drone offre uno sguardo ravvicinato su come ha sistemato meticolosamente i fiori per assicurarsi un riposo confortevole.

"Catch Me If You Can" di Samuel Barnes (Sport in azione - Vincitore)

Catch Me If You Can by Samuel Barnes Credit: Samuel Barnes / Siena Photo Awards

Grant Holloway, della squadra statunitense, capeggia nelle semifinali dei 60 metri a ostacoli maschili, durante la terza giornata dei Campionati mondiali di atletica indoor alla Stark Arena di Belgrado.

Ha completato la gara in 7,29 secondi, eguagliando il suo attuale record mondiale, e vinto la finale.

"La nuvola" di Fabrice Guerin (Sport in azione - 3° posto)

The Cloud by Fabrice Guerin Credit: Fabrice Guerin / Siena Photo Awards

Nel silenzio interrotto solo dalle bolle d'aria, un apneista si allena in un abisso d'acqua dolce, muovendosi dal fondo di un "cenote" (grotta acquatica) verso la superficie.

PUBBLICITÀ

La nube di zolfo sotto di lui riflette i raggi del sole, creando uno straordinario effetto visivo: inizialmente appare solida, ma poi si dissolve come le nuvole una volta attraversata.

"A la station balneaire" di Benoit Segalen (Fotografia di strada - Vincitore)

A la station balneaire by Benoit Segalen Credit: Benoit Segalen / Siena Photo Awards

In una località balneare della Francia, una stazione di servizio si trasforma improvvisamente in uno spettacolare trampolino, dal quale alcuni ragazzi si lanciano in mare con acrobazie audaci e mozzafiato, dando vita a una scena sorprendente e stupefacente.

"Pesce mangia pesce" di Lilian Koh (Vita sottomarina - Vincitore)

Fish Eats Fish by Lilian Koh Credit: Lilian Koh / Siena Photo Awards

In natura, è comune che i pesci si nutrano di altri pesci per sopravvivere, ma questa scena catturata durante un'immersione ad Anilao, nelle Filippine, mostra una determinazione straordinaria.

La giovane cernia era stata quasi inghiottita da un pesce lucertola, ma con uno sforzo incredibile è riuscita a liberarsi e a fuggire pochi istanti dopo lo scatto della foto.

"Crowd Control" di Andy Schmid (Underwater life - 2° posto)

Crowd Control by Andy Schmid Credit: Andy Schmid / Siena Photo Awards

Un'orca si infiltra in un banco di aringhe per stordire la preda con la coda.

PUBBLICITÀ

Ogni inverno, un gran numero di orche e megattere è attratto nei fiordi della Norvegia settentrionale da enormi banchi di aringhe in migrazione.

Le orche lavorano insieme in modo strategico per far risalire le aringhe dalle profondità e raccoglierle in gruppi di esche.