"Foodscapes" è una componente aerea del mio progetto Feed the Planet, che mira a esplorare in modo completo l'approvvigionamento alimentare globale e ad affrontare la sfida di nutrire la crescente popolazione umana, che si prevede raggiungerà i 9,7 miliardi entro il 2050.

La comprensione della produzione alimentare e del suo impatto ambientale è fondamentale per prendere decisioni consapevoli. A tal fine, utilizzo droni professionali per catturare prospettive elevate, in quanto offrono il mezzo più efficace per mostrare l'immenso "bisogno" per sostenere l'intera popolazione umana".