Nashawn Breedlove, noto per aver affrontato Eminem in una battaglia rap nel film 8 Mile, è morto all'età di 46 anni

L'attore e rapper statunitense Nashawn Breedlove, noto soprattutto per il ruolo del rapper Lotto al fianco di Eminem nel film 8 Mile del 2002, è morto all'età di 46 anni. Sua madre, Patricia Breedlove, ha confermato il decesso con un messaggio pubblicato sui social media martedì 26 settembre, scrivendo:"Nashawn era un rapper, cantante, cantautore e attore. Nessuno può negare il suo talento. La dipartita di Nashawn da questo mondo lascia un vuoto immenso nella mia vita, un vuoto che le parole non possono esprimere pienamente. Non riesco a comunicare il dolore e la sofferenza che provo. Non era solo mio figlio; era un uomo straordinario il cui carattere e la cui forza hanno ispirato tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino".

Breedlove è morto nel sonno nella sua casa in New Jersey, secondo quanto riportato dal sito statunitense di notizie sulle celebrità TMZ. La causa è ancora sconosciuta.

Era noto soprattutto per la scena della battaglia rap in 8 Mile, in cui il suo personaggio Lotto è uno dei diversi sfidanti che affrontano di Eminem. Lotto dà filo da torcere, ma non abbastanza.

Eminem lo batte con la battuta finale: "Il mio motto? F- Lotto. Domani mi farò dare i numeri vincenti da tua madre per un dollaro". Prima di approdare sul grande schermo, Breedlove ha rappato con il nome d'arte OX e in precedenza ha partecipato alla colonna sonora del film The Wash del 2001 con Snoop Dogg e Dr. Dre.

Il collega Mickey Factz ha reso omaggio a Breedlove su Instagram, scrivendo: "RIP a uno dei pochi emcee capaci di tenere testa ad Eminem... Lotto di 8 Mile. Gli amici lo chiamavano amorevolmente OX. Ci mancherai per la tua tenacia e forza".