Per la prima volta, c'è stata una categoria di artisti dell'anno tutta al femminile

Abiti super rock e glamour, esibizioni e grandi vittorie. Agli MTV Music Awards 2023 Taylor Swift entra nella storia, i Måneskin battono Metallica, Muse, Foos e Red Hot.

A sorpresa sul palco del Prudential Center di Newark si sono esibiti anche gli NSYNC, la storica boy band lontano dai riflettori dei VMAs del 2013.

Lo show si è concluso con una spettacolare performance di Grandmaster Flash, Nicki Minaj, Lil Wayne e LL Cool J e altri artisti che hanno celebrato il 50° anniversario dell'hip hop.

Grande trionfatrice Taylor Swift, con le sue otto nomination - sette per il suo brano "Anti-Hero" che nel 2022 ha scalato le classifiche di tutto il mondo, facendo incetta di premi.

La Swift torna a casa con nove statuette: Artist of the Year, Album of the Year per Midnights, Show of the Summer, Video of the Year, Song of the Year, Best Pop e Best Visual Effects per Anti-Hero. Alla cantante anche i premi tecnici Best Direction e Best Cinematography.

I Måneskin ancora sul tetto del mondo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati i grandi protagonisti della serata. Il gruppo ha conquistato i flash dei fotografi sul red carpet per poi regalare un’esibizione infuocata sulle note del nuovo singolo Honey (Are You Coming?)

Per la prima volta, c'erano sono solo artiste femminili candidate nella prestigiosa categoria Artist of the Year degli MTV Video Music Awards mentre in questa edizione era stata istituita una categoria per i migliori ritmi afro.

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei premi di quest'anno.

Artista dell'anno

Con Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G e Shakira a contendersi la categoria di artista dell'anno nel 2023, la competizione è stata dura.

Quest'anno, a trionfare è stata Taylor Swift

Video dell'anno

La Swift ha vinto anche nella categoria video dell'anno, diventando la prima artista a vincere il premio per due anni di fila.

Chancler Haynes, from left, Taylor Swift, and Rina Yang accept the award for best direction for "Anti-Hero" during the MTV Video Music Awards on Tuesday, Sept. 12, 2023, at th AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

"È incredibile", ha dichiarato la cantante statunitense ritirando il premio. "Voglio solo dire che il fatto che questo sia un premio votato dai fan significa molto per me. "

L'artista detiene il record avendo vinto quattro volte, in precedenza per "Bad Blood", "You Need to Calm Down" e "All Too Well: The Short Film".

Premio Video Vanguard

Shakira è stata la prima artista sudamericana a vincere il prestigioso Video Vanguard Award.

Shakira performs during the MTV Video Music Awards on Tuesday, Sept. 12, 2023, at the Prudential Center in Newark, N.J. AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

È stata premiata con una standing ovation dopo aver eseguito un mash-up di 10 minuti dei suoi principali successi.

Premio Icona Globale

Sean "Diddy" Combs ha ricevuto il Global Icon Award e si è esibito in un medley dei suoi più grandi successi.

Tutti gli altri premi

Canzone dell'anno: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Miglior collaborazione: Karol G, Shakira - "TQG".

Miglior album pop: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Miglior brano hip-hop: Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Miglior R&B: SZA - "Shirt"

Miglior artista emergente: Ice Spice

Statuetta PUSH Performance of the Year: Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride".

Categoria Best Rock: Måneskin - "The Loneliest"

Miglior canzone latina: Anitta - "Funk Rave

Migliore K-Pop: Stray Kids - "S-Class"

Stray Kids perform during the MTV Video Music Awards on Tuesday, Sept. 12, 2023, at the Prudential Center in Newark, N.J. AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Miglior Afrobeats: Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Migliore Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"

Miglior Video for Good: Dove Cameron - "Breakfast"

Miglior regia: Taylor Swift - "Anti-Hero", regia di Taylor Swift.

Miglior fotografia: Taylor Swift - "Anti-Hero" con la fotografia di Rina Yang.

Migliori effetti speciali: Taylor Swift - "Anti-Hero" con gli effetti di Parliament.

Miglior coreografia: BLACKPINK - "Pink Venom", Kiel Tutin, Sienna Lalau.

Miglior direzione artistica: Doja Cat - "Attention" con la direzione artistica di Spencer Graves.

Miglior montaggio: Olivia Rodrigo - "Vampire", a cura di Sofia Kerpan e David Checel.

Miglior show estivo: Taylor Swift

Gruppo dell'anno: BLACKPINK

Canzone dell'estate: Jung Kook ft. Latto - "Seven"

Album dell'anno: Taylor Swift - "Midnights"