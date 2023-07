Aveva ottenuto la cittadinanza francese nel 1981. E' morto a 94 anni martedì 11 luglio a Parigi, dove si era trasferito dal 1975.

Milan Kundera (nato a Brno, il 1 aprile 1929) resterà probabilmente come l'esempio più strepitoso di riconversione letteraria e anche politica della Mitteleuropa. Scrittore dissidente in Cecoslovacchia, diventa nel 1975 una star di prima grandezza nella vita letteraria francese cioé in quella ribalta internazionale che Parigi custodiva e custodisce ancora gelosamente. Dissidente, Kundera non lo è sempre stato: iscritto al Partito Comunista cecoslovacco aveva prodotto fin dai tempi della sua carriera studentesca saggi di letteratura, estetica e cinema dichiaratamente inseriti in una visione marxista del mondo. Tuttavia è esattamente il suo lirismo a stonare col realismo socialista proprio in opere come L'ultimo maggio o neiMonologhi. Poi scoccano gli anni Sessanta e la sua insofferenza si accende. Diventa in breve uno dei massimi rappresentanti del romanzo della fine del Novecento. Il suo primo grande successo fu Lo scherzo, del 1967. Seguito da Il valzer degli addii", quindi nel 1984 dall'affermazione planetaria del romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere.

In Amori ridicoli Kundera dà fiato ad un senso di libertà che si esprime durante la Primavera di Praga, alla quale partecipa attivamente. Privato della sua nazionalità ceca la Francia lo accoglie a braccia aperte dandogli anche una cattedra all'Università di Rennes e all'EHESS di Parigi. È nel lingua di Molière che firma i suoi più grandi successi, tra cui soprattutto_L'insostenibile leggerezza dell'essere che sarà_ diffuso in un numero incalcolabile di lingue e di esemplari.

Accendersi postumi come una parola

Da allora la riflessione sulla parola, l'illusione e la condizione umana diventano le coordinate imprescindibili di un autore che testimonierà anche una profonda eco interna del filosofo F. Nietzsche. I suoi rapporti con la grande stampa non sono mai stati un idillio, non concedeva interviste nemmeno ai più accreditati fra i reporter letterari della sua epoca ma intanto Il 24 marzo 2011 Kundera ha visto la sua opera completa pubblicata nella prestigiosa collana La Pléiade di Gallimard. Un trionfo assoluto. È stato l'unico scrittore vivente ad entrare nelle Pléiade. I suoi vicini di casa sono ormai e per sempre Proust e Balzac, Rabelais e Molière, Goethe e Conrad.