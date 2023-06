Spotify rescinde contratto con Harry e Meghan

Il gigante della musica online insoddisfatto dei rari contenuti della coppia

Spotify molla Harry e Meghan. Il gigante dei contenuti musicali mette fine al contratto di circa 25 milioni di dollari che lo legava agli ex reali. Troppo pochi i contenuti forniti. Potrebbe essere la palla di neve che si trasforma in valanga visto che anche il sontuoso contratto di 100 milioni di dollari con Netflix sarebbe a rischio. Anche l'impresa californiana non sarebbe soddisfatta dei prodotti e del fatto che i particolari più torridi della vita dei due non siano stati citati nella docuserie prodotta dal servizio di streaming.

Harry e Meghan sarebbero felici di essersi liberati di un'esclusiva troppo angusta. Per altri sarebbe solo l'inizio di una crisi molto più grande che si prepara.