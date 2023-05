La 67esima edizione dell'evento musicale più seguito al mondo è trasmessa dalla Liverpool Arena. Il Regno Unito si è offerto di ospitare la competizione quando è sembrato chiaro che il Paese vincitore della scorsa edizione, l'Ucraina, non avrebbe potuto per questioni di sicurezza

È tornato l'evento musicale più seguito in Europa (e al mondo). Martedì 9 maggio, non a caso nel giorno dell'Europa, è andata in onda la prima serata di semifinale della 67esima edizione dell'Eurovision song contest, trasmesso in diretta dalla Liverpool Arena. A seguire l'evento dall'Italia, il conduttore Gabriele Corsi, al suo terzo Eurovision, e Mara Maionchi (che ha preso il posto di Cristiano Malgioglio, impegnato ad Amici).

La prima serata, a cui seguiranno una seconda semifinale giovedì 11 maggio e la finale di sabato 13, ha visto l'esibizione di 15 delle 37 nazioni in gara. Dieci quelle che si sono qualificate per la serata decisiva: Croazia, Moldavia, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia. Non hanno invece passato il turno Malta, Lettonia, Irlanda, Azerbaijan e Olanda.

La prima semifinale

Ad aprire la serata di martedì è stata la cantante ucraina Julia Sanina con un'esibizione nel segno del rock. Sanina, insieme ai cantanti britannici Graham Norton, Hannah Waddingham e Alesha Dixon, è una dei conduttori di questa edizione diversa dalle altre.

Infatti a ospitare la competizione quest'anno, come da regolamento, sarebbe dovuta essere l'Ucraina, in quanto Paese vincitore della scorsa edizione. Un principio che, per ovvie ragioni di sicurezza, non è stato rispettato. Il Regno Unito si è così offerto di fare le veci di Kiev, ospitando l'evento musicale di quest'anno nella città natale dei Beatles ma rispettando l'eredità culturale ucraina.

Gli omaggi all'Ucraina non sono mancati. Al termine delle 15 esibizioni e dopo il via al televoto, l'arena è stata incantata dalla commovente performance di Rebecca Ferguson, celebre popstar proprio di Liverpool, e la cantante ucraina Alyosha. Grande ospite della serata anche Rita Ora, che ha regalato al pubblico un medley esplosivo delle sue canzoni più famose, per poi esibirsi con il suo ultimo singolo, Praising you, realizzato in collaborazione con Fatboy Slim.

Poco prima che venisse svelata la classifica, gli artisti in gara per l'Italia, la Germania e il Regno Unito (Marco Mengoni, Lord of the Lost e La Zarra) sono stati protagonisti di una breve intervista e una clip ha mostrato brevemente le loro esibizioni. Ma per tifare davvero l'Italia, rappresentata appunto dal vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con Due vite, bisognerà aspettare la finale di sabato.

Il regolamento

Perché il regolamento vuole che i cosiddetti “Big 5", ovvero i cinque Paesi che, rispetto agli altri, hanno maggiormente supportato a livello economico l'Unione europea, arrivino direttamente in finale. A Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unitosi unisce il Paese vincitore della scorsa edizione, quindi l'Ucraina, che si qualifica direttamente per la Grand Final. Un'altra importante regola è che né il pubblico, né le giurie tecniche possono votare per il proprio Paese.