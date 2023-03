Al pari di molti altri risvegli sessuali dei giorni nostri, anche questo inizia su Tumblr.

Dopo una rottura sentimentale, Laurel Zoff Pelton, 31enne che si identifica come persona non binaria, non voleva tornare subito al mondo degli appuntamenti.

“Ero ancora triste. Ma stavo anche cercando di interrompere la cattiva abitudine di cercare l'intimità con persone che sapevo non essere reali", ha detto a Euronews Culture.

È stato allora che ha scoperto per la prima volta l'audio porno.

Il concetto stesso è abbastanza autoesplicativo: prendi tutti gli elementi della narrazione erotica, aggiungi alcuni effetti sonori dal porno mainstream e ottieni questa nuova forma di pornografia non visiva.

A differenza del porno visivo, secondo Zoff Pelton c'è un ulteriore livello di intimità in questo tipo di contenuto. Sembra che l'oratore si rivolga direttamente all'ascoltatore, creando un'intima connessione tra produttore e consumatore, donatore e ricevente.

"L'audio porno per me, e il porno in generale, è stato uno sbocco o una strada in cui impegnarmi in diverse parti della mia identità", dice Zoff Pelton. "Mi ha anche aiutat* a imparare ed esplorare nuove dinamiche sessuali e di genere che mi piacciono, in uno spazio davvero sicuro".

Negli ultimi anni l'audio porno, o audio erotica come viene anche chiamato, ha visto la sua popolarità salire alle stelle tra le donne e le persone non binarie.

Donne protagoniste delle piattaforme audio porno

Il concetto di porno audio non è necessariamente nuovo - le hotline sessuali telefoniche esistono da decenni - ma la popolarità del mezzo è aumentata in modo esponenziale con gli smartphone.

Ora esiste un numero sbalorditivo di app e siti Web audio erotici, con milioni di abbonati in tutto il mondo. Alcuni sono incentrati sulla narrativa erotica, con generi diversi come la fantascienza e il fantasy. Altri aprono le iscrizioni a singoli creatori, che possono scrivere e registrare i propri script.

Molti utilizzano una tecnologia audio all'avanguardia per creare esperienze porno erotiche coinvolgenti che mettono l'ascoltatore al centro dell'azione.

Le donne sono le principali fruitrici di innumerevoli app e siti Web audio erotici. Canva

Quasi tutte queste startup affermano che il loro pubblico di riferimento è costituito da donne e la maggior parte di esse è fondata e gestita anche da donne. È notevole, considerando che le donne rappresentavano solo il 14% circa dei fondatori di startup nel 2021.

Tra autenticità e immersione

Femtasy è un sito web audio erotico con sede a Berlino. "(Nina Julie Lepique, co-fondatrice di Femtasy) ha fatto molte ricerche sul perché le persone potrebbero preferire l'audio al video", afferma Lisa Demma, caporedattore di Femtasy. Secondo alcuni ciò che i video mostrano è "molto offensivo o semplicemente inquietante".

Dal suo lancio nel 2018, Femtasy ha prodotto centinaia di clip audio erotiche per abbonati paganti nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Il suo contenuto è suddiviso in tre categorie principali: storie, suoni e masturbazione guidata.

Demma - che usa i pronomi lei/loro - è incaricata di elaborare la strategia editoriale dell'azienda, decidere quali fantasie presentare e in quale formato confezionarle. Nel corso degli anni, il gruppo ha iniziato a capire da cosa sono attratti gli ascoltatori.

"Sono sempre sorpresa che con l'audio le persone in generale vogliano sentire la parte cattiva del sesso", dice Demma a Euronews Culture. “Vogliono sentire la testa che sbatte contro il muro, la goffaggine delle coppie, la complicità. Ma allo stesso tempo, i nostri contenuti che funzionano meglio sono sempre i più lavorati, i più rifiniti".

Femtasy posiziona i microfoni proprio dove sarebbero le orecchie di una persona e registra in stereo: questa tecnica di registrazione audio è in grado di riprodurre il modo in cui gli esseri umani sperimentano naturalmente il suono.

Il risultato è un'esperienza completamente coinvolgente che è quasi impossibile da replicare con il porno visivo. Immagina di chiudere gli occhi e all'improvviso sembra di essere nel bel mezzo di una gang bang. Puoi sentire una persona alla tua destra, un'altra alla tua sinistra e diverse altre in sottofondo respirare, grugnire, sospirare. Tutto questo comodamente dalla tua camera.

Tedeschi dritti al sodo, mentre i francesi hanno bisogno di poesia

Avendo prodotto contenuti per tre diversi mercati in tre lingue diverse, Demma afferma di aver osservato anche preferenze culturali quando si tratta di audio erotica.

"Lo stile di scrittura è molto diverso. In Germania si va dritti al punto, non c'è bisogno di un contesto specifico. Le persone cercano più pratiche, come sesso a tre, ecc.

“In Francia, hanno bisogno di poesia. Hanno bisogno di un po' più di contesto, di descrizioni più dettagliate. Tuttavia, in Francia sono vanno anche pratiche che qualifichiamo come "più avanzate", come rischio di essere scoperti, o pericolo emotivo, gang bang, cose del genere.

“Nel Regno Unito è stato davvero molto interessante perché allo stesso tempo dovevamo essere estremamente indiretti, estremamente attenti a non chiamarlo porno ed essere molto morbidi in tutta la comunicazione e il marketing. “Quello che mi colpisce sempre di più è quanto siano perverse le persone, è una cosa che non cambia. Quindi più diventiamo stravaganti, più piace alla gente".

Come farlo sembrare sexy

La produzione di audio porno varia in stile e qualità: può essere semplice, come l'audio di qualcuno che parla al telefono o la registrazione di due persone che fanno sesso ascoltate a distanza. Alcune delle storie possono sembrare audiolibri, con una narrazione chiara pronunciata da una voce sensuale.

Uno degli scrittori e doppiatori inglesi di Femtasy, alias Michael, condivide con Euronews Culture che spesso sono i piccoli gesti e i suoni non verbali a portare le persone sopra le righe.

Le donne sono le principali fruitrici di innumerevoli app e siti Web audio erotici. Canva

"Ad essere sexy non è tanto ciò che viene detto, quanto il non detto. Sapere che qualcuno sta lottando per controllarsi, può essere davvero eccitante. (...) Come sospirare, o allentare la tensione, o aggiungere parolacce".

Una sana sensazione di comunità

Secondo Michael e altre persone della comunità audio erotica c'è qualcosa di salutare nell'intera esperienza di creare e consumare questo tipo di porno. E puoi vederne le prove su forum come r/GoneWildAudio.

Il subreddit ha oltre un milione di membri che collaborano per dare vita all'erotismo audio: possono inviare sceneggiature originali per la voce di altri membri, o dare voce alle sceneggiature di altri membri o semplicemente ascoltare.

Zoff Pelton, membro e fan di Gwa, sostiene che la pagina sembri una bellissima rappresentazione di tutta la diversità sessuale e di genere esistente al mondo.

Una prospettiva mutevole sulla salute sessuale

La pubblicazione di questo tipo di contenuti per adulti ha davanti a sé ancora diverse sfide.

Demma afferma che Femtasy ha provato diverse volte a dotarsi di una propria app per smartphone, ma continua a essere bloccata dagli App Store. Ora gestisce un sito Web che "sembra proprio un'app".

Anche comunicare i contenuti che si producono è complicato: l'Instagram di Femtasy è stato spesso sottoposto a shadowban e gli annunci a volte vengono bloccati perché considerati NSFW.

Ma c'è la speranza che la salute e il piacere sessuale (soprattutto per le donne, le persone trans e non binarie) non vengano più demonizzati in futuro.

L'Oms ha per anni considerato la salute sessuale come “fondamentale per la salute generale e il benessere degli individui, delle coppie e delle famiglie, e per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità e dei paesi”.