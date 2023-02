Non esistono appuntamenti in Francia: se state insieme, state insieme.

Flirtare con un uomo finlandese? Aspettati molti silenzi imbarazzanti: nell'Islanda sessualmente liberata, tuttavia, incontrerai una risposta diretta a qualsiasi accenno a un'avventura di una notte, e forse diventerai un Kviðsystur o Kviðmágar (parole per descrivere due persone che sono andate a letto con la stessa persona).

Queste differenze culturali negli appuntamenti in Europa sono diventate in qualche modo un'ossessione per la creatrice di contenuti Marina Iakovleva, nata a Mosca da genitori russi/ucraini e cresciuta a Toronto, in Canada, dall'età di 12 anni.

Nel 2013, ha fondato Dating Beyond Borders, un canale YouTube con 623.000 iscritti e un totale di 184.619.805 visualizzazioni, che si concentra sulle tendenze delle relazioni in tutto il mondo.

"Più esperienza ho avuto con gli incontri con uomini in diversi Paesi, più sono rimasta affascinata dall'idea", afferma Iakovleva, che insegnava all'estero a Panama, in America Latina, quando ha avuto l'idea di iniziare a intervistare persone in tutto il mondo sulle loro opinioni su sesso, lingua e amore.

“Ho armeggiato per un po' senza un vero successo, quando sono stata licenziata dal lavoro di insegnante che ho dedicato tutti i miei giorni a trasformare l'idea in realtà.

Mentre YouTube trabocca di vlog di viaggio esteticamente gradevoli che mettono in mostra cibo, arte, lussuose suite ed altro ancora, Iakovleva aveva notato che un elemento culturale spesso mancava in questo tipo di contenuti: gli appuntamenti.

Che si tratti di un'avventura o di una "cosa" a lungo termine, la connessione con gli altri è una parte essenziale delle esperienze all'estero di molti viaggiatori (digitali e non).

“L'amore è amore, ma le differenze culturali possono rompere una relazione, specialmente se non vengono comunicate”, dice Iakovleva.

Molti dei suoi video si concentrano su stereotipi culturali interpretati in scenette per creare umorismo (es., Sai che stai uscendo con una donna francese quando...) ma altri, come le Guide per single, adottano un approccio più documentaristico, intervistando vari locali sulle loro abitudini relazionali.

Il Paese più popolare in quest'ambito è l'Islanda, che guarda caso è grande seguace del sesso occasionale.

I contenuti di Iakovleva sono decollati anche su altre piattaforme, come Instagram e TikTok (1,4 milioni di Mi piace), dove l'angolo incentrato sull'identità risuona con gli utenti, che cercano di ipotizzare le loro esperienze di relazione.

Nel processo di creazione di tutti questi contenuti, Iakovleva è diventata una specie di esperta in materia di appuntamenti da fare e non fare, soprattutto in Europa, avendo persino scritto un libro intitolato 'Sex Before Coffee: A Guide to Dating in Scandinavia'.

Ecco i suoi consigli per evitare potenziali futuri conflitti culturali durante il corteggiamento.

Paesi Bassi

A canal in the Netherlands, perfect for reminiscing about all your romantic failures. Canva

Sii diretto!

"Se un olandese ha un'opinione, non tergiversare (l'esatto contrario degli inglesi, che spesso hanno bisogno di circa 10 frasi solo per arrivare al punto!)".

Valorizzare l'autenticità

"Gli olandesi credono anche che una delle caratteristiche più necessarie sia stare con i piedi per terra, essere genuini e reali".

Francia

You knew the Eiffel Tower had to make an appearance somewhere, Canva

Voulez-vous un rendez-vous?

Non esiste una parola per 'appuntamento' in Francia: quella che più ci si avvicina è rendez-vous, che può anche tradursi in un appuntamento formale o in un incontro non romantico.

"Inoltre, i francesi in genere non hanno uno stile standard degli appuntamenti, seduti e intervistati (le app di appuntamenti lo hanno in qualche modo cambiato)", afferma Iakovleva, sottolineando che i ritrovi di gruppo sono comuni e gli appuntamenti sono molto più casuali.

"Si seguono poco regole ed etichette (ad es., terzo appuntamento: facciamo sesso, parliamone), meglio vedere se sei attratto l'uno dall'altro e seguire il flusso".

Non troppo casual

"Non vestirti in modo troppo casual in Francia (questo dipende ovviamente dalla regione, poiché il nord della Francia è un po' più casual), ma in generale un aspetto sofisticato ed elegante è la chiave".

Regno Unito

Beer and some bants in a British pub (which has a concerningly classy ambience). Canva

L'umorismo è tutto

"Se c'è una parola da tenere a mente quando si esce con un inglese, è la battuta", dice Iakovleva - battuta è il termine gergale britannico per indicare commenti dispettosi lanciati a cuor leggero tra amici.

Se ti stai chiedendo come chiacchierare con una ragazza inglese, dimentica i complimenti, scegli l'umorismo: se un ragazzo inglese ti prende per i fondelli, potrebbe essere perché gli piaci.

Vengono usati giocosità, sarcasmo e umorismo per creare un rapporto e una connessione tra le persone”.

Germania

A neon light saying Berlin - possibly in Berlin? Seems likely. canva

Nessun gioco d'amore

“I tedeschi sono un'etnia pragmatica/pratica e preferiscono soppesare la situazione invece di lasciarsi travolgere dai propri sentimenti.

Usano meno di giri di parole, perché preferiscono essere onesti e diretti con le loro intenzioni".

Rispettare i confini

"I tedeschi preferiscono prendersi il loro tempo per costruire una relazione invece di buttarsi in qualsiasi cosa: tenete presente che i tedeschi apprezzano davvero la loro privacy e il loro spazio personale, quindi non saranno così aperti riguardo alle loro vite/sentimenti personali come altri Paesi".

Finlandia

Timidezza, anzitutto

“Se sei ad un appuntamento con un finlandese (soprattutto un uomo finlandese), preparati a molto silenzio: il silenzio è scomodo solo per te e non per i finlandesi, dato che possono adagiarvisi comodamente", dice Iakovleva.

"Poiché i finlandesi e gli svedesi non sono conversatori naturali, potresti dover parlare molto più di quanto sei abituato, fare domande o parlare di te stesso e sperare che l'altro si apra".

Potere femminile

“L'uguaglianza regna in Finlandia e non ci sono quasi ruoli di genere: spesso sono le donne a decidere qui, potrebbero avvicinarsi e mandare un messaggio al ragazzo per prime e gli uomini finlandesi preferiscono questa assertività".

Portogallo

Loving Lisbon is easy, but loving within Lisbon? Not so much. Canva

Tutto con calma

"Il Portogallo è ora popolare come luogo d'incontri virtuali, ma è ancora un Paese molto tradizionale nel cuore.

Ho trascorso quasi due anni a vivere lì: la prima volta che sono arrivata e ho iniziato a chiedere alla gente di come funzionano gli appuntamenti, gli uomini portoghesi hanno detto che, poiché è ancora un posto così conservatore, la scena degli appuntamenti è piuttosto difficile da decifrare.

Lisbona, ad esempio, ha ancora la mentalità del villaggio: la gente parla e le donne portoghesi sono preoccupate per lo stigma di perdere la faccia o di far spettegolare i loro amici, quindi rendono davvero difficile per i ragazzi avvicinarsi a loro per poi fargli "fare i salti mortali".

In generale, tuttavia, le persone prendono le cose con calma e potrebbe volerci più tempo per fare sul serio (questo dipende se si tratta di una città più grande o di un villaggio, ovviamente)".

Spagna

Just some people partying (hopefully all that confetti doesn't end up in their drinks). Canva

Che passione!

"Molto liberi sessualmente, gli spagnoli non hanno paura di essere occasionali e di godersi il sesso: passione, affetto fisico, essere molto socievoli e uscire (davvero tardi!) è una parte importante della loro cultura.

La maggior parte degli spagnoli non ha problemi a esprimere la propria opinione senza troppi filtri e le donne spagnole sono molto indipendenti".

Scandinavi (svedesi, norvegesi e danesi)

Prima il sesso, poi la relazione

"Gli scandinavi sono molto liberali quando si tratta di sesso: ne parlano apertamente sin dall'infanzia, sono incoraggiati a uscire e avere una vita sessuale sana e il numero degli incontri è enorme in tutti e tre i Paesi".

Ruoli di genere non antiquati

"Se sei abituato ad offrire da bere al bar alle donne che ti piacciono, potrebbe non funzionare così bene in Scandinavia.

Come detto, alle donne scandinave non piace dover nulla, né vogliono essere comprate: non accettano il drink a meno che non gli piaccia, e molto probabilmente si offrirebbero di ricomprartene uno, se lo fanno.

Anche gli uomini scandinavi trovano più eccitante l'indipendenza e l'autosufficienza, non vorranno essere partecipi della tua notte con l'armatura splendente, vogliono essere compagni di squadra".

Umilia te stesso!

"Vantarsi è un grande errore in tutti i Paesi nordici: vola basso e non esagerare, con i complimenti e i gesti e non fare il "macho" (questo vale anche per i Paesi Bassi e Germania)".