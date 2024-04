Poiché l’incontro tra l'intelligenza artificiale e l'interazione umana sta diventando sempre più inevitabile, The Exchange si chiede quale sarà l’impatto della rivoluzione dell’IA sul modo in cui faremo affari in futuro.

PUBBLICITÀ L'intelligenza artificiale esiste da decenni, ma negli ultimi due anni il modo in cui gli esseri umani interagiscono con essa è cambiato drasticamente. Oggi la maggior parte delle persone in tutto il mondo si è imbattuta nell'intelligenza artificiale, senza nemmeno rendersene conto. In parte, ciò è dovuto al fatto che sta diventando sempre più difficile distinguere tra uomo e macchina poiché l’IA si sta evolvendo sempre più velocemente. Il World Economic Forum ha rilevato che il 75% delle aziende intervistate implementerà l'IA nei prossimi cinque anni. In questo episodio di The Exchange il presidente del World Economic Forum, Borge Brende, condivide le sue opinioni sull'impatto globale dell'IA. Ascolteremo anche il CEO della società di software con sede a San Francisco Builder.ai, Sachin Dev Duggal, che ci spiega l’impatto dell'IA sulle aziende in futuro.