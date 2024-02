La Commissione europea ha eliminato dall'agenda dei prossimi mesi un'iniziativa per la resilienza idrica, una risposta dell'Ue ai sempre più frequenti episodi di siccità e inondazioni, scatenando il timore di aver ceduto ancora una volta a una reazione anti-verde in vista delle elezioni europee.

La Commissione europea ha apparentemente sospeso i piani per incrementare la resilienza delle acque, scatenando la reazione dei gruppi verdi e degli enti industriali. L'iniziativa dell'Ue, annunciata a settembre dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, doveva affrontare i sempre più frequenti periodi di siccità e inondazioni che hanno avuto un impatto devastante in tutta Europa e sono stati collegati al cambiamento climatico.

Maroš Šefčovič, il vicepresidente della Commissione responsabile della politica verde, avrebbe dovuto presentare i piani il 12 marzo, inviando quello che i promotori speravano fosse un messaggio forte alla prossima amministrazione che si insedierà in autunno. Ma negli ultimi mesi si è assistito a una serie di inversioni di rotta sulle politiche ambientali, in seguito a proteste diffuse da parte degli agricoltori e a una più ampia spinta conservatrice contro il pacchetto "green deal".

La potente lobby agricola di Bruxelles non ha nascosto le sue perplessità sull'azione a livello europeo in materia di scarsità d'acqua, che potrebbe limitare le opzioni di irrigazione nelle aree che soffrono di stress idrico. Un ordine del giorno provvisorio per le riunioni settimanali della Commissione, pubblicato mercoledì scorso (14 febbraio), ha eliminato ogni riferimento al piano per la crisi idrica, senza indicare una data successiva per la sua pubblicazione. L'ordine del giorno era datato due giorni prima e pare sia stato redatto dopo una riunione settimanale dei capi di gabinetto dei commissari.

Un portavoce della Commissione ha dichiarato ai giornalisti che la data di pubblicazione del 12 marzo era solo provvisoria, ma ciò sembra in contrasto con le recenti dichiarazioni dei funzionari dell'Ue. Dopo un incontro a metà gennaio con i ministri nazionali, il commissario per l'Ambiente Virginijus Sinkevicius ha dichiarato che l'iniziativa sarebbe stata presentata a marzo e avrebbe esaminato "come possiamo garantire che le nostre acque contribuiscano a creare un'economia giusta, sostenibile e resiliente".

La reazione di Bruxelles all'apparente accantonamento dei piani è stata immediata. "Sono sconcertata dal fatto che la Commissione von der Leyen abbia preso l'irresponsabile decisione di fermare l'iniziativa sulla resilienza idrica quando intense inondazioni e periodi di siccità stanno già allagando o inaridendo parti dell'Europa, con un costo immenso per le comunità, gli agricoltori, il nostro approvvigionamento alimentare e la natura", ha dichiarato Claire Baffert, responsabile delle politiche presso l'ufficio politiche europee del WWF a Bruxelles.

"Non ha assolutamente senso e questo passo non può che essere un tentativo di ottenere un guadagno politici in vista delle elezioni", ha detto Baffert, riferendosi al voto di giugno in tutta l'Ue e sollecitando l'esecutivo dell'Ue a rimettere la questione all'ordine del giorno.

Anche l'industria idrica è apparsa turbata. Géraud de Saint-Exupéry, direttore europeo dell'azienda statunitense di tecnologie idriche Xylem, ha dichiarato a Euronews che l'invecchiamento delle infrastrutture sta aggravando la vulnerabilità dell'Europa e che il blocco ha urgentemente bisogno di una risposta coesa e ben finanziata.

"Tra le priorità principali vi è il potenziamento delle infrastrutture di trattamento e distribuzione dell'acqua per ridurre al minimo le perdite e aumentare l'efficienza; l'investimento in tecnologie all'avanguardia per il monitoraggio e la gestione accurati delle risorse idriche; l'attuazione di politiche globali per la conservazione dell'acqua e il mantenimento della qualità e della quantità dell'acqua", ha dichiarato Saint-Exupéry.

In rappresentanza delle aziende idriche, il gruppo industriale EurEau, con sede a Bruxelles, si è detto "profondamente preoccupato" per la mossa della Commissione. L'associazione ha osservato che Portogallo, Cipro, Italia, Ungheria e Romania hanno recentemente chiesto una risposta più completa a livello europeo all'insicurezza idrica e ha affermato che la richiesta di EurEau di una strategia e di un piano d'azione europei completi è condivisa da un numero crescente di parti interessate.

Il presidente dell'associazione, Pär Dalhielm, ha dichiarato a Euronews di considerare l'accantonamento dell'iniziativa come un altro caso di cedimento della Commissione di fronte alla crescente opposizione all'agenda del green deal. "E questo è un peccato, perché il rifiuto dell'iniziativa sulla resilienza idrica non ha alcun vincitore", ha detto Dalhielm. "Tutti i settori - dall'agricoltura all'energia, dall'industria manifatturiera al turismo - che competono per le nostre risorse idriche, spesso scarse e inquinate, saranno sconfitti".

Una proposta della Commissione sulla resilienza ai cambiamenti climatici sembra essere ancora all'ordine del giorno provvisorio per il 12 marzo.