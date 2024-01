Di Osama Rizvi, economist

La crescente tendenza alla de-dollarizzazione, la resilienza economica della Cina, i flussi senza precedenti di petrolio e gas e l'apertura di nuovi mercati a seguito di focolai geopolitici attivi in tutto il mondo sono solo alcune delle caratteristiche di un ordine mondiale in evoluzione

Le nuove alleanze sono uno dei segni di un ordine mondiale in evoluzione e l'Europa può trarre vantaggio da questi cambiamenti. In primo luogo, dobbiamo capire che cos'è esattamente un ordine mondiale e come sta cambiando.

Che cos'è un ordine mondiale?

Non è qualcosa di cui si sente parlare nelle teorie cospirative o nei film. Non si tratta di un grande schema di cose controllato da una manciata di persone. L'ordine mondiale si riferisce alle dinamiche di potere, alle regole e alle norme tra Stati, istituzioni internazionali e altri attori globali. Ha diverse caratteristiche, come i sistemi e i regolamenti economici, gli accordi di sicurezza, la diplomazia, le impostazioni culturali e ideologiche, la distribuzione del potere e le istituzioni internazionali.

Cosa rappresenta un ordine mondiale in evoluzione?

Un ordine mondiale in evoluzione si manifesta in varie forme. Gli spostamenti di potere sono uno dei principali indicatori di questo cambiamento. L'ascesa della Cina come potenza economica ne è un perfetto esempio. Altri indicatori possono essere una crisi globale come la pandemia da Covid-19, che ha cambiato non solo il destino dell'economia globale, ma anche il modo in cui viviamo e operiamo.

I progressi tecnologici, come la recente proliferazione e il miglioramento dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico (con l'introduzione di bot come ChatGpt, Google Bard ecc.) sono un altro indicatore di un ordine mondiale in evoluzione. Questo crea implicazioni per tutto, dai video deep fake che minacciano la nostra privacy ai risultati delle elezioni.

Il cambiamento dei modelli di trading è un indicatore molto forte del cambiamento dell'ordine mondiale. Secondo JP Morgan, ad esempio, nel 2023 un quinto del commercio mondiale di petrolio sarà effettuato in valute diverse dal dollaro. Dodici contratti sono stati regolati con pagamenti non in dollari, contro sette nel 2022 e solo due tra il 2015 e il 2021. Questi sono alcuni dei fattori che, quando emergono, segnalano un ordine mondiale in evoluzione.

Europa e sabbie mobili

Con così tante tendenze emergenti e contorni mutevoli, è di grande importanza che l'Europa si prenda un po' di tempo per riconfigurare le sue relazioni con le seguenti regioni, in modo da essere in grado di mantenere il suo marchio nella comunità globale.

Europa e Asia

La regione asiatica si è sviluppata rapidamente e non si può trascurare la sua posizione sulla scena globale. L'Asia possiede la maggior parte delle riserve commerciali estere del mondo ed è un rifugio sicuro per molte delle maggiori economie mondiali. Rappresenta il 60% della popolazione mondiale, con un numero di abitanti 10 volte superiore a quello dell'Europa. Pertanto, i fattori chiave per la definizione delle relazioni tra Europa e Asia sono la cooperazione commerciale e gli investimenti, che portano all'interdipendenza economica e alla prosperità.

Europa e BRICS

BRICS è il gruppo delle economie mondiali emergenti formato dai Paesi del precedente BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) con l'aggiunta di Sudafrica, di Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Con la loro ascesa è di fondamentale importanza che l'Europa rafforzi le sue relazioni con i vari partner, in modo da poter trarre vantaggio da ciascuno di essi. La cooperazione con i partner del Golfo, ad esempio, può rafforzare il mercato dell'energia; la cooperazione con il Sudafrica può aprire la strada ad abbondanti risorse minerarie, mentre la cooperazione con l'India può contribuire a bilanciare l'influenza cinese nella regione.

Europa e Cina

Con la costante inclinazione alla diffidenza reciproca, Europa e Cina sembrano essere distanti in termini di cooperazione e collaborazione. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nell'ottobre dello scorso anno, ha espresso la preoccupazione del suo Paese affermando: "La Cina spera che l'Unione europea adotti un atteggiamento più pragmatico e razionale nella cooperazione con la Cina".

Se l'Europa riuscirà ad adottare un "atteggiamento più pragmatico e razionale" con la Cina, potrà controbilanciare l'influenza della Cina nella sfera geopolitica, tecnologica ed economica. Nonostante i diversi punti di vista sulle questioni internazionali e regionali, Ue e Cina possono comunicare e collaborare tenendo conto delle preoccupazioni e degli interessi reciproci.

Europa e Medio Oriente

Considerando le mutevoli tendenze della regione mediorientale e la crescente influenza cinese, l'Europa si trova ad affrontare una sfida per penetrare nei mercati dei Paesi del Golfo. In quanto importante partner commerciale di Egitto, Turchia e Giordania, l'Europa deve lavorare sul clima e sul partenariato tecnologico, per garantire l'efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Promuovere la connettività attraverso la regione per garantire il proprio fabbisogno energetico dovrebbe essere l'obiettivo principale dell'Europa, in modo che possa sopravvivere alle scosse causate dal cambiamento dell'ordine mondiale.