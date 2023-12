La capitale dell'Azerbaigian ha ospitato il summit dedicato al programma speciale dell'Onu per i Paesi dell'Asia centrale di cui fanno parte Afghanistan, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Baku ha accolto i partecipanti alla settimana Speca, un programma speciale pensato per i Paesi dell'Asia centrale di cui fanno parte Afghanistan, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, oltre a due agenzie dell'Onu.Quest'anno ricorreva il 25° anniversario del programma e per la prima volta è stato organizzato un vertice dei leader dei Paesi che ne fanno parte.

Il tema principale è stato la trasformazione della regione in un hub di connettività con portata globale. Trasporti, commercio ed energia sostenibili sono tra i settori chiave della Speca, istituita nel 1998 per facilitare l'integrazione dei Paesi partecipanti nell'economia mondiale e per diventare una piattaforma di comunicazione finalizzata al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu.

Questo vertice ha sostenuto la creazione del Fondo fiduciario multipartner sotto l'egida dell'Onu, a cui l'Azerbaigian contribuirà con 3,5 milioni di dollari. Perché il programma Speca è importante per le economie degli Stati partecipanti?

"Questo programma si basa sull'interazione economica tra l'Asia centrale e l'Azerbaigian - dice Ilham Aliyev, Presidente dell'Azerbaigian -. Oggi vediamo la nuova dimensione di questa interazione. Negli ultimi due anni l'interazione tra l'Azerbaigian e tutti i Paesi dell'Asia centrale e anche tra i Paesi dell'Asia centrale ha raggiunto livelli mai visti prima. Questa è una nuova realtà e dobbiamo capitalizzarla".

L'Azerbaigian ha in programma diversi investimenti. "Abbiamo molti progetti di investimento in Azerbaigian e in Asia centrale - dice Aliyev -. Progetti di connettività lungo la rotta di trasporto est-ovest attraverso il Caspio, che per i Paesi dell'Asia centrale è uno dei collegamenti più interessanti con il Mar Nero, con il Mediterraneo e con l'Europa".

La Dichiarazione di Baku adottata al vertice ha sottolineato la forte volontà politica di capitalizzare congiuntamente il vasto potenziale economico della regione. Nel Forum economico che si è svolto prima del vertice, si è discusso di come la regione possa diventare un hub di connettività tra Europa e Asia.

"È una delle piattaforme che riunisce uno dei più grandi blocchi di Paesi senza sbocco sul mare del mondo - dice Samad Bashirli, viceministro dell'Economia dell'Azerbaigian -. In quanto Paesi senza sbocco sul mare dobbiamo cooperare, aumentare la nostra cooperazione transfrontaliera per facilitare il commercio e aumentare la nostra integrazione nell'economia mondiale".

Migliorare la capacità e le prestazioni logistiche: l'indicizzazione dei corridoi commerciali è cruciale per i Paesi senza sbocco sul mare. "Le soluzioni digitali sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo: garantiscono che le merci attraversino il corridoio tra Europa e Asia molto più velocemente - dice Dmitry Maryasin, copresidente del Forum economico Speca -. Si tratta di adottare le norme e gli standard dell'Onu per quanto riguarda le modalità di sdoganamento degli Stati membri e lo scambio di documenti per il trasporto merci".

La rotta di trasporto internazionale transcaspica è stata al centro del forum. Questo corridoio multilaterale e multimodale collega la Cina e l'Europa, attraversando la regione con traghetti, sistemi ferroviari e strade che attraversano vari Paesi, per migliorare l'efficienza del Corridoio di Mezzo.

A Baku è stata approvata una tabella di marcia per la digitalizzazione dello scambio di dati e documenti multimodali in conformità con gli standard dell'Onu. "L'idea è di armonizzare la digitalizzazione lungo l'intera catena di approvvigionamento utilizzando gli standard Onu - dice Mario Apostolov, consigliere regionale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece) -in modo che i dati possano fluire senza soluzione di continuità lungo l'intera catena di approvvigionamento. La parola d'ordine in tutto questo è interoperabilità".

Il modo in cui Speca può diventare una regione di sistemi energetici interconnessi, che si muovono verso fonti energetiche a basse emissioni di CO2, è stato un altro importante argomento di discussione a Baku. "Stiamo incoraggiando gli Stati membri a scalare le risorse di energia rinnovabile, a integrarle nel loro mix energetico attraverso l'interazione di tecnologie a emissioni di CO2 basse o nulle, a rafforzare la capacità della rete di assorbire la capacità aggiuntiva di energia rinnovabile. Questo aiuterà la regione ad essere resiliente e noi a raggiungere lo zero netto".

Le agenzie dell'Onu stanno lavorando con gli Stati della Speca per sviluppare politiche e sistemi energetici resilienti e a zero emissioni. "Il Kazakistan è seriamente impegnato nella decarbonizzazione della sua economia e, in generale, nella sua diversificazione - dice il presidente kazako Kasym Jomart Tokayev -. Vogliamo dare impulso allo sviluppo di settori non inquinanti dell'economia kazaka. Certo, il Kazakistan è ancora un Paese che fa affidamento sul carbone nel suo mix energetico, ma credo che nel prossimo futuro la situazione cambierà in modo positivo".

Il potenziale energetico della regione è enorme. Gli Stati Speca stanno lavorando per diversificare le vie di transito dell'energia verso i mercati globali. "Le risorse energetiche sono distribuite in modo disomogeneo - dice Samir Valiyev, viceministro dell'Energia dell'Azerbaigian -.Per garantire la sicurezza energetica dei Paesi c'è un'oggettiva necessità di cooperazione e interconnessione. Il programma Speca contribuisce a promuovere questa cooperazione".