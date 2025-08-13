Solo due giorni prima dello storico incontro in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, i leader di Ucraina e Germania hanno dato vita a un vertice virtuale per ricordare al mondo uno dei principali principi diplomatici di Kiev: "Niente sull'Ucraina senza l'Ucraina".

Dopo la telefonata con Trump e i leader europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la priorità assoluta sia per i colloqui di mercoledì che per il vertice di venerdì è il cessate il fuoco, un sentimento che, secondo Zelensky, Trump ha condiviso.

"Oggi abbiamo parlato di cessate il fuoco. Il presidente Trump ha detto che questa è una delle sue priorità nella conversazione con il presidente Putin", ha detto Zelensky durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

"Spero vivamente che si raggiunga un accordo, perché finora tutti i colloqui con Putin si sono conclusi solo con un aumento della presenza militare e un'intensificazione degli attacchi", ha aggiunto il presidente ucraino.

Secondo Merz, i leader europei stanno cercando di indirizzare l'incontro in Alaska tra Trump e Putin "nella giusta direzione".

"Vogliamo la sequenza corretta: innanzitutto un cessate il fuoco. In seguito, potrebbe esserci un accordo quadro. In terzo luogo, l'Ucraina è pronta a negoziare sui colloqui e sulle questioni territoriali, ma il nostro punto di partenza è la linea di contatto", ha spiegato Merz.

Zelensky a Trump: "Putin sta bluffando"

Da quando Trump ha confermato il suo incontro con Putin, Zelensky ha cercato di ottenere il sostegno dei partner ucraini nel tentativo di convincere il presidente statunitense a non fidarsi del leader russo.

"Ho detto a Trump e a tutti i nostri partner europei che Putin sta bluffando", ha detto Zelensky dopo l'incontro virtuale con il presidente degli Stati Uniti.

"Putin sta bluffando dicendo che le sanzioni non funzionano, che non sono nulla. In realtà le sanzioni stanno colpendo duramente l'economia russa", ha detto Zelensky, che ha poi aggiunto che il presidente russo non ha cambiato il suo obiettivo finale e vuole ancora "occupare l'intera Ucraina".

Merz, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, ha ribadito che l'Ucraina deve essere presente in qualsiasi colloquio per porre fine alla guerra russa.

"Abbiamo affrontato diversi punti importanti. Abbiamo chiarito che l'Ucraina deve essere presente al tavolo dei negoziati se ci sarà un incontro a seguire", ha detto Merz.

La preparazione per un incontro trilaterale

Dopo l'incontro virtuale con Zelensky, Trump ha dichiarato che "incontrerà sempre e solo Vladimir Putin", senza che il presidente ucraino e i leader europei siano presenti ai colloqui.

Il leader americano ha descritto i prossimi colloqui in Alaska come "la preparazione del tavolo per il secondo incontro" che includerà anche Zelensky.

"Avremo il secondo incontro se il primo andrà bene", ha detto Trump, aggiungendo che preferirebbe che il secondo incontro tra Putin e Zelensky avvenisse "quasi immediatamente".

Quando gli è stato chiesto quale sarebbe stato il formato del secondo incontro, Trump ha suggerito che sarebbe stato bilaterale o trilaterale, a seconda che Zelensky e Putin volessero la presenza o meno del presidente degli Stati Uniti.

Zelensky ha dichiarato che i prossimi passi e la possibilità di un secondo incontro saranno discussi con Trump subito dopo il colloquio con Putin.

"Il presidente degli Stati Uniti ne ha parlato più volte. Mi ha detto che dopo l'incontro in Alaska ci saremmo messi in contatto e avremmo discusso tutti i risultati, se ce ne fossero stati, e determinato i nostri prossimi passi", ha detto il leader ucraino.