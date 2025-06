PUBBLICITÀ

La California si prepara a una battaglia legale contro l’amministrazione Trump, dopo il controverso dispiegamento federale di 2.000 membri della Guardia Nazionale a Los Angeles per fronteggiare le proteste contro le politiche sull’immigrazione. Il governatore Gavin Newsom ha definito la decisione del Presidente degli Stati Uniti “un attacco diretto alla sovranità dello Stato” e ha annunciato una causa formale per revocare l’ordine.

“Annullate l’ordine. Restituite il controllo alla California”, ha dichiarato Newsom in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, accusando il presidente di aver agito fuori dai limiti costituzionali.

I primi 1.000 soldati sono già presenti in città, mentre altri 1.000 sono attesi nelle prossime ore. Per rafforzare il contingente, il Pentagono ha inviato anche 700 Marines dalla base di Twentynine Palms, nel deserto californiano.

Agenti della California Highway Patrol fronteggiano i manifestanti vicino al Metropolitan Detention Center di LA Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Trump: “Città salvata dalla distruzione”

Dall’altra parte, il presidente Trump ha difeso con fermezza la propria decisione, affermando su Truth Social che Los Angeles sarebbe stata “completamente cancellata” se non fosse intervenuto con l’invio delle truppe. In una mossa senza precedenti da decenni, l’attivazione della Guardia Nazionale è avvenuta senza una richiesta del governatore, rompendo un consolidato principio di cooperazione federale.

La tensione politica è ulteriormente salita quando Trump ha commentato ironicamente l’idea, ventilata dal suo consigliere per la sicurezza di frontiera Tom Holman, di arrestare Newsom nel caso cercasse di ostacolare le operazioni federali. “Lo farei se fossi Tom. Penso che sia fantastico”, ha dichiarato il presidente.

La risposta di Newsom è arrivata immediatamente: “Il presidente degli Stati Uniti ha appena chiesto l’arresto di un governatore in carica. Questo è un giorno che speravo di non vedere mai in America”.

Alcune auto bruciano a Los Angeles dopo essere state vandalizzate dai manifestanti che reagiscono a una serie di raid contro l'immigrazione, domenica 8 giugno 2025 Stephen Lam/ 2025 Stephen Lam / S.F. Chronicle

La California si prepara alla battaglia legale

Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha confermato che lo Stato presenterà una richiesta di ordine restrittivo per fermare l’intervento della Guardia Nazionale, definendolo “illegale e incostituzionale”.

“Non esiste né un’invasione né una ribellione che giustifichi la federalizzazione della Guardia Nazionale della California”, ha dichiarato Bonta, sottolineando come la decisione presidenziale stia alimentando i disordini anziché contenerli.

L’escalation militare ha avuto luogo in un contesto di crescenti manifestazioni contro la politica migratoria statunitense. Secondo il governo californiano, il dispiegamento federale sta violando i diritti civili dei cittadini e rischia di provocare gravi tensioni tra la popolazione e le autorità.

Proteste a Los Angeles: arrestato leader sindacale, tensione in città

Nel cuore di Los Angeles, la situazione resta incandescente. Migliaia di manifestanti si sono radunati lunedì in un parco davanti al municipio per chiedere il rilascio del leader sindacale David Huerta, arrestato venerdì scorso in circostanze ancora poco chiare. Huerta è stato poi rilasciato su cauzione, ma il suo fermo ha scatenato forti proteste.

Cartelli, cori e interventi di esponenti sindacali da tutta la California hanno animato la giornata, in una manifestazione che ha messo sotto accusa sia l’amministrazione Trump sia l’agenzia Ice (Immigration and Customs Enforcement), ritenuta responsabile dell’ondata repressiva.

La situazione nelle strade è apparsa tesa per tutto il giorno. I residenti hanno raccontato che l’aria era impregnata di fumo e cenere, con numerosi veicoli incendiati e cumuli di detriti nelle strade.

L'attivista dei diritti civili Dolores Huerta parla durante una manifestazione a Los Angeles per chiedere il rilascio del leader sindacale David Huerta Damian Dovarganes/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ice annuncia tolleranza zero

In risposta alle proteste, i funzionari dell’Ice hanno annunciato una stretta ulteriore: non solo verranno intensificati i controlli sugli immigrati con precedenti penali, ma anche i manifestanti che interferiranno con le operazioni federali rischieranno l’arresto.

Il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha lanciato un allarme in un’intervista a una rete locale: “Se le operazioni federali aumentano, rischiamo il pandemonio. I cittadini sono pronti a reagire”. Bass ha chiesto calma, ma ha anche riconosciuto che la città è “sul filo del rasoio”.

Con l’azione legale imminente e l’ordine esecutivo di Trump ancora in vigore, lo scontro tra lo Stato della California e il governo federale si preannuncia lungo e carico di tensioni, sia politiche che sociali. L’equilibrio tra autorità statale e potere federale è di nuovo al centro del dibattito americano, in uno scenario che rischia di segnare un precedente inquietante.