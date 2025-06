PUBBLICITÀ

Una dichiarazione sorprendente da parte di John Finer, vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, indica quanto siano deteriorate le relazioni tra Washington e Islamabad dalla ritirata delle forze americane dall'Afghanistan nel 2021.

Le rivelazioni sollevano anche la questione se il Pakistan abbia cambiato gli obiettivi del suo programma di armi nucleari e missilistiche, originariamente progettato per contrastare l'India. L'India ha vinto tre grandi guerre contro il Pakistan dal 1947.

Parlando al think tank della Carnegie Foundation for International Peace, Feiner ha osservato che "il Pakistan sta sviluppando tecnologie missilistiche più avanzate, tra cui sistemi di missili balistici a lungo raggio e apparecchiature di collaudo per motori a razzo molto più grandi".

Feiner ha avvertito che se continuerà, "il Pakistan avrà la capacità di colpire obiettivi al di fuori dell'Asia meridionale, compresi gli Stati Uniti".

"Solo un piccolo numero di paesi dotati di armi nucleari possiede missili in grado di raggiungere il suolo americano e, ironia della sorte, la maggior parte di loro ha tendenze ostili verso gli Stati Uniti», ha aggiunto. Ha poi chiamato i paesi «Russia, Corea del Nord e Cina". "Quindi, francamente, è difficile per noi considerare le azioni del Pakistan tutt'altro che una minaccia emergente per gli Stati Uniti", ha detto Feiner.

Embargo missilistico pakistano

Il discorso di Feiner è arrivato il giorno dopo che Washington ha annunciato una nuova serie di sanzioni in relazione al programma di sviluppo di missili balistici del Pakistan, anche contro l'Organizzazione per la difesa statale che gestisce l'iniziativa.

Gli Stati Uniti hanno affermato che la decisione del paese di non imporre nuove sanzioni non oscurerà altre aree della cooperazione bilaterale tra Washington e Islamabad.

In una conferenza stampa, il vice portavoce capo degli Stati Uniti Vedanth Patel ha dichiarato che gli Stati Uniti sono impegnati a mantenere il regime globale di non proliferazione e considerano il Pakistan un partner importante in questo senso. Allo stesso tempo, ha osservato che "la politica di lunga data degli Stati Uniti impone di non accettare il sostegno al programma di missili balistici a lungo raggio del Pakistan".

Il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller ha dichiarato che le nuove sanzioni sono state imposte contro il "National Development Complex e altre tre società" in base all'ordine esecutivo del Presidente che mira "alla diffusione di armi di distruzione di massa e ai relativi meccanismi di consegna".

In risposta, il Pakistan ha descritto la decisione di imporre sanzioni contro il National Development Complex e tre entità commerciali come "deplorevole e parziale".

Decentralizzazione delle capacità militari nella regione

Il ministero degli Esteri del Pakistan ha dichiarato che le nuove sanzioni statunitensi mirano a rafforzare la denuclearizzazione delle capacità militari nella regione, sfidando la pace e la sicurezza. Il ministero degli Esteri pakistano ha osservato che, nonostante gli Usa affermino una stretta aderenza alle norme di non proliferazione, in passato esso stesso ha ignorato i requisiti di autorizzazione per l'esportazione di tecnologia militare avanzata verso altri paesi.

Reuters ha citato il funzionario statunitense affermando che "le osservazioni di Feiner miravano a persuadere i funzionari pakistani ad approfondire lo sviluppo dei loro motori missilistici più potenti, una questione che hanno rifiutato di affrontare".

"Non accettano le nostre preoccupazioni e ci accusano di schierarci", ha detto un altro funzionario Usa, sottolineando che il Pakistan pensa erroneamente che le sanzioni statunitensi mirino a "creare l'incapacità di difendersi dall'India".

Le testate nucleari possedute dal Pakistan

Il Pakistan critica le relazioni solide che Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha stabilito con l'India, il suo storico nemico, e in cambio mantiene i suoi legami stretti con la Cina. Infatti, alcune entità cinesi sono state soggette a sanzioni da parte degli Stati Uniti per il loro supporto al programma di missili balistici di Islamabad.

Il Pakistan ha condotto il suo primo test di armi nucleari nel 1998, più di due decenni dopo il test iniziale dell'India, e da allora ha costruito un consistente arsenale di missili balistici in grado di trasportare testate nucleari.

L'organizzazione di ricerca Bulletin of American Scientists stima che l'arsenale nucleare del Pakistan contenga 170 testate.

Le relazioni tra Stati Uniti e Pakistan hanno subito notevoli fluttuazioni, compresi gli stretti legami dell'era della Guerra Fredda che li hanno portati a sostenere gli insorti afgani contro l'occupazione sovietica dell'Afghanistan dal 1979 al 1989.

Il Pakistan è stato anche un partner chiave nella lotta degli Stati Uniti contro al Qaeda dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti ed è anche pubblicizzato come il principale alleato non Nato degli Usa dal 2004.

Ma le loro relazioni sono state allo stesso tempo tese, a causa dei colpi di stato perpetrati dall'esercito pakistano, del suo sostegno al governo talebano nel 1996-2001 e del programma di armi nucleari del paese. Tuttavia, molti esperti hanno osservato che il discorso di Feiner è stato inaspettato.