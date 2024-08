Diritti d'autore Naama Grynbaum/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu - Diritti d'autore Naama Grynbaum/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Di euronews

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si scusa per gli eventi che hanno portato all'attacco di Hamas in un'intervista a Time. Ma afferma che resterà in carica per guidare Israele verso un futuro di sicurezza e prosperità