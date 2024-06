Diritti d'autore Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - Diritti d'autore Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

La visita di Volodymyr Zelensky nelle Filippine a un giorno dalle critiche verso la Cina per il suo "boicottaggio" del vertice per la pace in programma in Svizzera il 15 e 16 giugno. Pechino ha smentito di fare pressione su altri Paesi per indurli a non partecipare