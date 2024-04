Mahmoud Issa/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Il fumo di un bombardamento israeliano nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, 13 aprile 2024 - Diritti d'autore Mahmoud Issa/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Il fumo di un bombardamento israeliano nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, 13 aprile 2024 - Diritti d'autore Mahmoud Issa/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Il gruppo radicale palestinese continua a chiedere una tregua permanente che Tel Aviv non è disposta a concedere. Non si fermano mai i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. L'Idf attacca postazioni militari di Hezbollah in risposta alla loro partecipazione al raid iraniano su Israele