Mosca ha attaccato diverse regioni dell'Ucraina della notte e Kiev ha intercettato 14 dei 17 droni lanciati dalla Russia. Le forze ucraine hanno bombardato Klimovo, nella regione russa di Bryansk, dove sono morti una donna e un bambino. Colpita per la prima volta una nave russa nel Mar Baltico

Nella notte tra martedì e mercoledì è scattato l'allarme per gli attacchi aerei russi in svariate regioni dell'Ucraina. Diverse esplosioni sono state registrate nelle regioni di a Zaporizhzhia, Mykolaiv e a Odessa. Le sirene antiaereo hanno suonato anche nelle regioni di Nikolaev, Dnepropetrovsk, e in alcune aree delle regioni di Kirovograd e Kherson.

La Russia ha colpito con artiglieria e razzi, in 14 attacchi separati, sei comunità nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina, secondo quanto riporta l'amministrazione regionale. A essere attaccate in particolare sono state le comunità di Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Okhtyrka, Esman e Seredyna-Buda ma per il momento non si segnalano vittime o danni alle infrastrutture civili.

Morti donna e bambino per bombe ucraine a Klimovo, Kiev distrugge nave russa nel Baltico

Lo Stato maggiore dell'Ucraina ha riferito sul suo profilo Facebook che nella notte Kiev ha distrutto 14 dei 17 droni Shaheed lanciati da Mosca. L'esercito ucraino ha inoltre attaccato un centro di addestramento militare russo nella città di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh.

Martedì il governatore della regione russa di Bryansk ha invece riportato la morte di una donna e un bambino avvenuta a causa di un bombardamento ucraino a Klimovo. Altre tre persone sono rimaste ferite. Cinque droni di Kiev in volo sulla regione sono poi stati abbattuti dalla Russia nella notte tra martedì e mercoledì.

Nella stessa giornata Kiev ha colpito per la prima volta la Russia nella regione di Kaliningrad, l'exclave al confine tra Lituania e Polonia. L'esercito ha rivendicato un'operazione nel Mar Baltico in cui è stata data alle fiamme la portamissili russa "Serpukhov" nella base navale russa di Baltijsk. I mezzi di comunicazione dell'imbarcazione sarebbero stati completamente distrutti.

Gli Usa venderanno 138 milioni di dollari di armi a Kiev

Via libera da parte del Dipartimento di Stato Usa alla vendita di armi all'Ucraina per 138 milioni di dollari, principalmente per fornire pezzi di ricambio per i sistemi missilistici Hawk di Kiev.

"Mantenere e sostenere il sistema d'arma Hawk migliorerà la capacità dell'Ucraina di difendere la sua popolazione e di proteggere le infrastrutture nazionali critiche", ha sottolineato Washington in una nota.

Tuttavia Kiev attende ancora l'ok del Congresso statunitense al pacchetto di aiuti militari da 60 miliardi, fondamentale per consentire alle forze armate dell'Ucraina di continuare a contrastare la Russia. Il Pentagono al momento ha annunciato di aver consegnato agli ucraini armi e munizioni sequestrate all'Iran mentre venivano trasferite ai ribelli yemeniti Houthi, tra cui oltre cinquemila Ak-47, mitragliatrici, fucili di precisione, Rpg-7 e oltre 500mila munizioni da 7,62 mm.

Martedì il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha prorogato di un anno lo stato di emergenza nazionale per contrastare la minaccia russa e "affrontare l'insolita e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti costituita da specifiche attività estere dannose del governo della Federazione russa. In particolare, gli sforzi per minare lo svolgimento di elezioni democratiche libere ed eque e istituzioni democratiche negli Stati Uniti e tra i suoi alleati e partner".