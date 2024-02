Guerra in Ucraina, Biden: "Il Congresso approverà gli aiuti a Kiev"

Di Euronews

Il presidente degli Stati Uniti si dice fiducioso che il Congresso approverà il nuovo pacchetto di aiuti a Kiev, ma non sa se le forze ucraine riusciranno a non perdere altri territori dopo Avdiivka. Mosca bombarda Kharkiv e Donetsk: morti e feriti

PUBBLICITÀ

Mentre le forze ucraine lottano per difendere il Paese da ulteriori attacchi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto fiducioso che il Congresso approverà alla fine i finanziamenti aggiuntivi per l'Ucraina.

Dubbi di Biden sull'invio degli aiuti a Kiev

Biden ha detto di aver parlato con Volodymyr Zelenskyy sabato. Ma quando gli è stato chiesto se fosse fiducioso che i finanziamenti sarebbero arrivati prima che l'Ucraina perdesse altro territorio, Biden ha risposto: "Non lo sono". Il capo di Stato Usa ha però anche postato un messaggio su X per ribadire l'impegno del Paese a sostenere Kiev. "Non ci inchiniamo mai a nessuno, e tanto meno a Vladimir Putin. Il Congresso deve agire", ha scritto Biden.

Le forze di Kiev lasciano Avdiivka perché senza munizioni

I media e gli esperti attribuiscono alla mancanza di aiuti statunitensi una delle ragioni principali della perdita della città di Avdiivka: la mancanza di proiettili di artiglieria. Ai giornalisti lettoni, che hanno visitato un'unità di artiglieria ucraina nei pressi di Avdiivka, è stato detto che gli obici sono stati per lo più silenziosi nelle ultime settimane per conservare le munizioni.

I media ucraini, citando fonti dell'esercito, riferiscono che il ritiro dai quartieri urbani è organizzato, ma l'operazione richiede tempo e non è ancora del tutto completata.

Bombardamenti su Kharkiv e Donetsk

Una donna è morta dopo che le bombe russe hanno colpito un quartiere residenziale nella città di Kupiansk, nella regione di Khakiv, sabato. Cinque persone sono rimaste ferite e le squadre di soccorso affermano che molte altre potrebbero essere ancora sotto le macerie. Le forze russe hanno effettuato diversi attacchi aerei sabato in Ucraina orientale, nelle regioni di Donetsk e Kharkiv, uccidendo diverse persone.