Di Euronews

L'incidente si è verificato a 30 metri di profondità attorno alle 15 di martedì 9 aprile. Sul posto sono oltre quaranta i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca dei dispersi

Esplosione in una centrale idroelettrica semi-sommersa nel bacino artificiale di Suviana, a Bargi, sull'Appennino bolognese.

Secondo la prefettura di Bologna al momento ci sono quattromorti accertati e tre dispersi, oltre ai feriti ustionati, nel bilancio provvisorio dell'esplosione che si è verificata martedì 9 aprile intorno alle 15 nel bacino di Suviana, sull'Appennino bolognese in una delle due centrali idroelettriche.

"Nel primo pomeriggio di oggi un incendio ha interessato un trasformatore della centrale idroelettrica di Bargi", ha comunicato Enel Green Power. In una nota la società del Gruppo Enel che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili, ha spiegato che "ha tempestivamente attivato tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne per garantire il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione a tutela del proprio personale".

Sul posto decine di vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca dei dispersi. In corso anche le indagini per capire quanti operai erano coinvolti in quel momento nei lavori.