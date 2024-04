Russia: scoppia una diga, evacuati oltre undicimila cittadini a Orsk

Di Euronews

Danneggiata una diga a Orsk. A causa delle inondazioni circa undicimila cittadini sono stati evacuati. Preoccupano ora le piogge e lo scioglimento della neve

Circa undicimila persone sono state evacuate dopo lo scoppio di una diga nella città di Orsk, 190mila abitanti, in Russia al confine con il Kazakistan.

Una diga di terra, destinata a proteggere la città dalle inondazioni primaverili, non ha retto alla quantità d'acqua e si è incrinata in due punti, anche se non è crollata del tutto, mettendo in pericolo gran parte della città di Orsk, soprattutto le abitazioni private.

A rischio quattromila edifici nella regione di Orenburg

Secondo le autorità locali, più di quattromila edifici sono a rischio. Sono state suonate le sirene, la polizia e i vigili del fuoco sono andati casa per casa per avvertire più di diecimila cittadini della necessità di allontanarsi immediatamente.

Sono in corso lavori di emergenza per riparare la diga e prevenire inondazioni massicce dovute alle piogge primaverili e allo scioglimento delle nevi che causano l'innalzamento del fiume Ural in tutta la regione di Orenburg.