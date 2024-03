Di Euronews

L'incidente è avvenuto vicino alla città sudafricana di Limpopo, a circa 380 chilometri a nord di Johannesburg. L'autobus trasportava alcuni parrocchiani diretti a un noto pellegrinaggio pasquale

Un autobus in viaggio dal Botswana verso la città sudafricana di Moria, che ospita un popolare pellegrinaggio pasquale, è precipitato per 50 metri in un burrone prima di andare in fiamme. Il bilancio delle vittime, tutti fedeli, è di 45 persone sulle 46 che si trovavano a bordo del mezzo. L'unica sopravvissuta è un bambina di 8 anni.

L'incidente è avvenuto vicino alla città di Limpopo, a circa 380 chilometri a nord di Johannesburg. La tragedia si è consumata dopo che il veicolo è caduto dal ponte Mamatlakala precipitando in un burrone e incendiandosi subito dopo.