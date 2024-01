L'industria degli animali domestici è in crescita

L'industria mondiale degli animali domestici si sta trasformando in un mercato estremamente competitivo. Il possesso di animali domestici è cresciuto in Paesi europei come Regno Unito, Germania e Francia di oltre il 50% dal 2020.

In questo episodio di The Exchange, ci concentriamo sull'industria multimiliardaria degli animali domestici. I proprietari di animali domestici si impegnano al massimo per prendersi cura dei loro amati pet e questo spiega la forte espansione del settore in Nord America e in Europa. Ne parliamo con Sonia Morgan, Amministratrice Delegata di Pet Travel EU, che lavora nel campo del trasporto dei nostri amici pelosetti. Continuiamo poi visitando un asilo per cani che si prende cura dei nostri animali quando siamo al lavoro e ascoltiamo le ultime novità da Jeff Hamilton, CEO di Nestlé Purina, che contestualizza quanto sia enorme l'industria degli animali domestici.

Il settore è in rapida crescita e gli analisti prevedono che arriverà a valere mezzo miliardo di dollari entro il 2030.

Il mercato in evoluzione degli animali domestici

Un settore dell'industria degli animali domestici che sta registrando una crescita significativa è quello del pet food. Jeff Hamilton, CEO di Nestlé Purina Petcare Europe, spiega che più noi umani diventiamo consapevoli della nostra alimentazione, più facciamo lo stesso per i nostri pet.

"I proprietari di pet stanno ancora passando dal pet food fatto in casa a quello più commerciale. Questo continuerà a essere un fattore di crescita fondamentale per la categoria, che potrà contare su prodotti a basse emissioni di carbonio e su imballaggi più riciclabili. Stiamo quindi dedicando molte energie nella creazione di soluzioni nutrizionali più specifiche, che rispondano in modo particolare alle esigenze nutrizionali degli animali domestici".

Okazoo è un'azienda che si occupa della cura degli animali domestici con sede nel cuore della capitale belga, Bruxelles. Mossa da una vera passione per il benessere degli animali, la missione dell'azienda è accudire e tenere impegnati i nostri amici pelosi mentre i loro padroni sono al lavoro. L'attività è iniziata nel 2010, quando la proprietaria Karina Koche ha notato una lacuna nel mercato. L'azienda si è da allora affermata come una assistente fidato per i proprietari di cani di tutta la città.