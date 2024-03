L'ex ministro degli Esteri Ivan Korčok e il leader del partito Voce Peter Pellegrini sono risultati i due candidati più votati al primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia

PUBBLICITÀ

Come previsto, il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia non è bastato ad incoronare un nuovo presidente. Ivan Korčok, il più votato tra i candidati, si è fermato al 42,51 per cento. Di oltre 5 punti percentuali il vantaggio su Peter Pellegrini, secondo con il 37,02 per cento. L'ex ministro degli Esteri e il leader del partito Voce andranno dunque al ballottaggio, previsto per il prossimo 6 aprile.

Al terzo posto Harabin, primo tra gli esclusi al ballottaggio

Al terzo posto, primo fra gli esclusi dal secondo turno, si è piazzato Štefan Harabin: a lui è andato l'11,73% delle preferenze. Mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto il 52%: un dato piuttosto basso, ma comunque in aumento rispetto alle presidenziali precedenti, quando non si era superato il 48,7%.

Korčok ha convinto gli elettori soprattutto nelle tradizionali roccaforti filo-occidentali: a Bratislava e nella Slovacchia occidentale, intorno alla città di Kosice, ma anche a Poprad e Liptovsky Mikulas e nella regione conservatrice di Orava.

Pellegrini è risultato vincitore nella Slovacchia nord-orientale

Nella capitale, dove l'affluenza alle urne è stata superiore alla media del 61%, ha ottenuto oltre 140mila voti. E nel centro storico, in particolare, il sostegno alla sua candidatura ha superato il 70%.

Pellegrini è risultato invece vincitore nella Slovacchia nord-orientale e a Kysuce, dove ha ottenuto il 60% delle preferenze.