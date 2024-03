L'ex presidente catalano ed europarlamentare di Junts, in esilio in Belgio, ha confermato ufficialmente che sarà il candidato del suo partito alle presidenziali anticipate in Catalogna, previste per il 12 maggio. Appello al fronte indipendentista: "Restiamo uniti"

L'ex presidente catalano ed europarlamentare di Junts Carles Puigdemont, in esilio in Belgio, sarà il candidato del suo partito alle elezioni in Catalogna del 12 maggio, anche se non potrà partecipare di persona alla campagna elettorale perché la legge di amnistia non è ancora entrata in vigore.

Lo ha annunciato lui stesso nel corso di una conferenza stampa convocata a Elna, cittadina francese al confine con la Spagna. "Ho deciso di presentarmi alle prossime elezioni in Catalogna", ha detto Puigdemont, accolto dagli applausi del pubblico e dalle grida di "indipendenza".

Si rincorrevano voci su questa possibilità da quando il presidente catalano, Pere Aragonès, aveva annunciato la fine della legislatura e le elezioni anticipate dopo la bocciatura della legge di bilancio in Parlamento, ma solo questo giovedì Puigdemont lo ha confermato ufficialmente. Secondo Junts alla conferenza hanno partecipato 1.400 persone e sono stati accreditati quaranta media, sei dei quali internazionali.

Puigdemont chiede unità al fronte indipendentista catalano

L'ex presidente catalano ha indicato le prossime elezioni come un'opportunità per scegliere tra "coloro che vogliono trasformare la Catalogna in un'autonomia inoperosa" e coloro che vogliono che la Catalogna sia una "nazione indipendente".

Puigdemont ha anche affermato che la sua presenza al Parlamento europeo ha permesso di portare il conflitto catalano "nel cuore dell'Europa" e ha chiesto unità al fronte indipendentista: "Non smetterò mai di chiedere l'unità", quanto più siamo stati "uniti" più siamo andati avanti, ha detto, facendo riferimento all'altro partita indipendentista catalano, Esquerra republicana (Erc).

Dopo l'approvazione da parte della Camera bassa della legge di amnistia, Puigdemont calcola di poter rientrare in Catalogna da amnistiato in tempo per il dibattito alla Camera catalana per l'insediamento del nuovo presidente verso la fine di giugno. Tutto dipenderà da come i tribunali spagnoli applicheranno la normativa per il condono penale agli imputati e condannati che parteciparono al processo indipendentista nella regione.